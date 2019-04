C’E’ SOLO UN "CAPITANO"? NO, ORA NE ARRIVA UN ALTRO: SU ‘SKY’ PRONTA LA SERIE TV SULLA VITA DI TOTTI PRODOTTA DA 'WILDSIDE', LA STESSA DI ‘THE YOUNG POPE” – PER IL RUOLO DEL “PUPONE” FAVINO, MARINELLI O BORGHI (CHE PERO’ E’ UGUALE A DE ROSSI) – INTANTO TOTTI HA ORGANIZZATO UN PARTY A MONTECARLO PER IL COMPLEANNO DI ILARY – LA DEDICA ROMANTICA ALLA MOGLIE SUI SOCIAL E VIDEO STRACULT CON CANTI E BALLI

Francesco Balzani per www.leggo.it

Francesco Totti come The Young Pope. Una storia d’amore bella come quella tra il Capitano e la sua città d’altronde vale la pena di essere raccontata. Non solo da libri, documentari o foto ricordo, ma da una serie tv divisa in più stagioni.

Quella che sembrava solo un’idea sta diventando realtà. Wildside, casa di produzione con sede a Roma, ha acquisito da Rizzoli i diritti cinematografici del libro Un Capitano, autobiografia del numero 10, scritta da Totti insieme al giornalista Paolo Condò. E in questi giorni chiuderà un accordo con Sky e Amazon per la produzione di una serie dal titolo Il Capitano che ripercorrerà le tappe della vita di Francesco: i primi calci alla Lodigiani, l’esordio con la Roma, il Mondiale 2006, il matrimonio da sogno con Ilary e la nascita dei tre figli, i record e ovviamente il giorno dell’addio.

Il prodotto sarà di alta qualità. Wildside ha prodotto negli ultimi anni, a braccetto con la tv satellitare, serie come The Young Pope (e The New Pope prossima all’uscita su Sky Atlantic), Il Miracolo, 1992 e In Treatment. Wildside ha prodotto anche film come Io e te di Bertolucci, La mafia uccide solo d’estate con Pif e Ma cosa ti dice il cervello con Paola Cortellesi.

Ma quando uscirà la serie su Totti? Il progetto è ancora in fase di ideazione, Amazon in questi giorni sta ultimando una serie su Sergio Ramos il difensore icona del Real, e per la data di uscita si ipotizza inverno 2021. Nel frattempo è partita la caccia agli attori. Il ruolo di Francesco è ambito da molti tifosi, tra i quali Luca Marinelli (Non essere cattivo e Lo chiamavano Jeeg Robot) che per caratteristiche fisiche sembra quello più vicino a Totti. O Alessandro Borghi che invece somiglia come una goccia d’acqua a Daniele De Rossi.

TOTTI E LA FESTA PER ILARY

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

Francesco Totti, 42 anni, alla sua Ilary Blasi, 38 appena compiuti, ha organizzato una festa a sorpresa. Deve aver detto alla moglie: «fai le valigie, partiamo». Direzione, una terrazza di Monte Carlo. Lì i due hanno trovato ad accoglierli tutti gli amici più cari (presenti anche Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche) per una cena di compleanno con vista. Poi, per il gran finale, tutti in discoteca. E via social l’ex capitano della Roma l’ha festeggiata con una dedica. Una foto di lui, affacciato, che guarda la città dall’alto

A completare lo scatto, un’altra foto condivisa dalla moglie: stessa location, stessa posizione, in primo piano stavolta la conduttrice. Solo insieme, infatti, il quadro è unito. «La mia metà», la didascalia di entrambe le foto.

Marito e moglie da 13 anni, innamorati da diciassette, hanno dovuto trovare un nuovo equilibrio da coppia e da famiglia da quando il Capitano ha lasciato la maglia numero 10. Il primogenito di casa Totti, Cristian, è nato nel novembre 2005. Nel maggio 2007 è arrivata Chanel e il 10 marzo 2016 Isabel.

«Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte», ha commentato la conduttrice del Grande Fratello Vip. Secondo lei l’ultima maternità, arrivata un po’ più avanti negli anni, l’ha ammorbidita parecchio: «Sono decisamente più coccolona con Isabel. Ho avuto Cristian e Chanel quando ero molto più giovane, uno dopo l’altro, e in casa nostra non si capiva più niente, c’era il marasma. Isabel me la sto proprio godendo, è una meraviglia». E i due grandi non sono affatto gelosi: «Hanno insistito per avere questa sorellina e ne sono innamorati».

Cristian, 12, segue le orme del padre: «Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo. Lui però è innamorato del calcio e fino a quando gli piace e si diverte è giusto che faccia quello che vuole», ha scherzato l’oggi dirigente della Roma in una recente intervista. Questo, però, non vuol dire che per il «figlio di» sarà più facile, anzi:

«Non è che perché si chiama Totti gli è tutto dovuto per come siamo fatti io e Ilary, per fare una cosa dovrà impegnarsi più degli altri». Chanel, invece, al momento si immagina ballerina. Totti, che ha lasciato il campo dell’Olimpico il 28 maggio 2017, potrebbe pensare a un futuro anche al cinema. La casa di produzione Wildside, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe acquisire i diritti dell’autobiografia di Totti, Un Capitano, per creare una serie tv sulla vita dell’ex capitano giallorosso. Chi potrebbe mai interpretare il Pupone?

