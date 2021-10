6 ott 2021 15:00

I’M SARRI, NOT SORRY – DOPO L’ACCUSA DI MALEDUCAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A DAL PINO NEI SUOI CONFRONTI, IL TECNICO DELLA LAZIO PREPARA LA CONTRORISPOSTA – IL “CORRIERE DELLO SPORT”: “MAU NON HA LA MINIMA INTENZIONE DI CEDERE, SI SENTE SOTTO TIRO” - L’AVVOCATO DELLA LAZIO, GENTILE: “TROPPE OSTILITÀ DA LEGA E FIGC NEI CONFRONTI DELLA LAZIO. GRAVINA NON HA MAI NASCOSTO QUESTA OSTILITÀ VERSO LOTITO”