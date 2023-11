13 nov 2023 11:44

L’ULTIMA PIAZZATA DI AURELIONE – ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO DE LAURENTIIS E’ PIOMBATO NEGLI SPOGLIATOI ACCUSANDO GIOCATORI E GARCIA – LA SFURIATA È STATA PESANTISSIMA. SECONDO “REPUBBLICA” “AURELIONE SI RIVOLGE A GARCIA COME NON AVEVA MAI OSATO IN QUESTE SETTIMANE BURRASCOSE. FA SENTIRE LA SUA VOCE ANCHE L’ALLENATORE, NON SI CAPISCE SE È PIÙ STANCO DI SBAGLIARE O DI SUBIRE” – AL POSTO DI GARCIA IN POLE C’E’ TUDOR (ANCHE SE L’EX JUVENTINO DIFFICILMENTE ACCETTERÀ DE LAURENTIIS NELLO SPOGLIATOIO…)