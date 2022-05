5 mag 2022 16:15

L’ULTIMO CANTO DEL GALLO – ARRESTATO PER AUTORICICLAGGIO ED EVASIONE DELL'IVA IL PRESIDENTE DELLA REGGINA LUCA GALLO – SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 11 MILIONI DI EURO E QUOTE DI 17 SOCIETÀ. ACCERTATO UN SISTEMATICO "REIMPIEGO" DI SOMME DERIVANTI DALL’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA PER ACQUISIRE "IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLA SQUADRA" (COSI’ SO’ BONI TUTTI…)