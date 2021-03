IL RUGGITO DI ZLATAN: “PUOI ADDOMESTICARE UN LEONE, MA NON IBRA” - L’ATTACCANTE DEL MILAN FA (TANTO PER CAMBIARE) LO SBORONE IN UN’INTERVISTA AL “CHAMPIONS JOURNAL” - “COSA MI FA CONTINUARE A GIOCARE ANCHE A 39 ANNI? IO HO UN PROBLEMA. NON SONO MAI SODDISFATTO. VOGLIO SEMPRE DI PIÙ. DOPO I 30 SONO DIVENTATO ANCORA PIÙ FORTE”

Più facile ammaestrare un leone o Ibra? «Puoi addomesticare un leone, ma non puoi addomesticare Zlatan. È un animale diverso». Ibrahimovic non si smentisce mai. Dal ritiro della Nazionale svedese, impegnata stasera mercoledì 31 marzo contro l’Estonia in amichevole, l’attaccante del Milan tira fuori le unghie nell’intervista rilasciata al «Champions Journal». «Io ho un problema: non sono mai soddisfatto.

Ho 39 anni, con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età: dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro, io dopo i 30 sono diventato ancora più forte».

Zlatan è arrivato a livelli altissimi, nonostante l’infortunio grave ai tempi del Manchester United, la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro. Era il 20 aprile 2017: «Ci ho messo un anno per tornare a sentirmi vivo. Sarò onesto, il lavoro che ho fatto è stato noioso. Era un lavoro mentale al quale non ero abituato, avevo sempre lavorato col pallone. Passavo il tempo a domandarmi quando ne sarei uscito e se fossi arrivato al termine della mia carriera. Per fortuna avevo persone intorno a me che mi stimolavano ad andare avanti e a non diventare pigro. “Devi farlo, devi farlo”, continuavano a ripetermi. Ce l’ho fatta e mi risento vivo».

Intanto, ieri martedì 30 marzo ha spaventato i tifosi del Milan, quando ha interrotto dopo 15’ l’allenamento di rifinitura con la Svezia. Infortunio? No. Era già programmata una seduta personalizzata. Da capire se stasera Ibrahimovic sarà in campo dall’inizio. Gli ultimi gol con la maglia della Svezia sono i due rifilati alla Danimarca nel derby scandinavo del 17 novembre 2015, nelle qualificazioni a Euro 2016.

