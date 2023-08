RULLO DI TAMBERI! PER FESTEGGIARE L’ORO NEL SALTO IN ALTO AI MONDIALI DI BUDAPEST, “GIMBO” CORRE A ABBRACCIARE E BACIARE LA MOGLIE IN TRIBUNA - IL SALTO IN BASSO DELLA RAI: NEL MOMENTO IN CUI LA GARA DELL’ATLETA AZZURRO ENTRA NEL VIVO SU RAI DUE C'È IL TG2 E LA DIRETTA VIENE DIROTTATA SU RAI SPORT DOVE PERÒ CI SI DEVE SORBIRE IL QUINTO SET DI BULGARIA-ROMANIA DI VOLLEY. COSI’ L'ATLETICA RESTA AL BUIO PER OLTRE DIECI MINUTI…

Gimbo è oro: il re del salto in alto è ancora lui, Gianmarco Tamberi. Non contiene la gioia e l'euforia per la vittoria della medaglia più importante nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. Dopo un'estenuante finale, durata più di un'ora e mezza, è riuscito a battere l'avversario statunitense, JuVaughn Harrison, saltando per primo i 2.36 metri.

L'emozione è stata così forte che non appena Gimbo ha capito di aver vinto l'unica medaglia d'oro che gli mancava, dopo i titoli nazionali, alle Olimpiadi (Tokyo 2022) e agli Europei (indoor Glasgow 2019 e aperto Amsterdam 2016-Monaco di Baviera 2022), è corso ad abbracciare e baciare la moglie in tribuna. Un bacio appassionato alla sua Chiara, sposata lo scorso 1 settembre a Pesaro, che ha lasciato tutti di stucco, tra applausi e lacrime di amici e parenti che li hanno avvolti in una bandiera tricolore.

SPETTATORI FURIOSI CON LA RAI: TG2 E VOLLEY, DIRETTA TAMBERI SOSPESA

Spettatori televisivi furiosi con la Rai per le scelte di programmazione dei Mondiali di atletica di Budapest 2023. Alle ore 20.30, infatti, la diretta delle gare trasmessa su Rai Due viene interrotta per far spazio al TG2, con la promessa che ci si sarebbe trasferiti sul canale Rai Sport + HD. Questi erano i piani originari, peccato però che un match di pallavolo è andato al quinto set e così viene mantenuto proprio l’incontro di volley tra Romania e Bulgaria al tie-break e per oltre dieci minuti non c’è il collegamento con l’Ungheria, dove in pista vi erano diversi azzurri, tra cui Tamberi nella finale del salto in alto e Osakue nella finale del lancio del disco, entrambe le gare nel loro momento clou. E gli spettatori sono una furia.

