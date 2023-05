DALLA RUSSIA CON FURORE! DANIIL MEDVEDEV LIQUIDA CON UN DOPPIO 7-5 RUNE E CONQUISTA GLI INTERNAZIONALI. IL TENNISTA DI MOSCA, CHE DA DOMANI SARA’ NUMERO 2 DEL MONDO, E’ IL PRIMO RUSSO A IMPORSI AL FORO: “MI SORPRENDE VINCERE UN TORNEO SULLA TERRA, ODIAVO QUESTA SUPERFICIE” – L’OVAZIONE A MOURINHO PRESENTE IN TRIBUNA - HUGO NYS, DOPO AVER VINTO IL DOPPIO CON ZIELINSKI, SI "TUFFA" SULLA TERRA ROSSA IMPROVVISANDO UNA NUOTATA – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Dalla Russia con furore. Daniil Medvedev liquida con un doppio 7-5 Rune e conquista gli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista di Mosca, primo russo ad imporsi al Foro, vince il quinto titolo della stagione e sorpassa Djokovic salendo al numero 2 del mondo. “Mi sorprende vincere un torneo sulla terra, ero portato a odiare questa superficie. Ho trovato gli avversari più difficili, sono contento di essere riuscito a batterli”.

La finale è iniziata con 90 minuti di ritardo per la pioggia, Paolo Bertolucci commenta con ironia questa edizione funestata dal maltempo: “Abbiamo visto più teloni che incontri. Ho imparato come si fa a metterlo e piegarlo. Sono diventato un esperto”.

La prende a ridere anche Hugo Nys, che dopo aver vinto il doppio con Zielinski, si è "tuffato" sulla terra rossa improvvisando una nuotata.

Il tempo di emozionarsi con Martina Navratilova, nostra signora del serve&volley, premiata con la Racchetta d’Oro e registrare l’ovazione a Mourinho che si inizia. “All’inizio sbagliavo colpi facili, il salto di qualità l’ho fatto alla fine del primo set”, spiega Medvedev che subisce nel secondo il ritorno di Rune che inizia forte con un break. “Ho cercato di salire al suo livello”, prosegue il tennista russo che infila un parziale di 12 punti a tre. Rune si issa sul 5-4 e commette 2 clamorosi errori col dritto nel gioco che avrebbe potuto consegnargli il set. Bertolucci chiosa: “Il danese, come Alcaraz, ogni tanto tende a fare un po’ di confusione, ha tante soluzioni in mano e non sa quale scegliere. Dall’altra parte poi c’è un genio come Medvedev che ti costringe sempre a scelte molto complicate”.

Il tennista russo esce dall’angolo e da abile scacchista qual è non sbaglia le mosse finali e si prende anche il secondo set. “Devo ringraziare anche l’arbitro perché l’ultima palla che ha chiamato fuori era buona…È l’inizio di un nuovo rapporto con la terra rossa anche in vista del Roland Garros? Non credo, ma le cose possono cambiare. Mi devo convincere io per primo. Di sicuro i campi in terra ora mi piacciono molto di più”.

Rune, che da domani salirà al numero 6 del mondo, incassa gli applausi del pubblico romano e si dichiara innamorato dell’Italia. “Mi piace la gente, il cibo, non vedo l’ora di tornare”. Esce finalmente il sole, Medvedev guarda gli organizzatori e piazza la battuta: “Sono state le due settimane più difficili della vostra vita…”. Gioco, partita, incontro.

mourinho in tribuna agli internazionali

rune medvedev finale internazionali

hugo nys festeggia con un tuffo la vittoria nel doppio agli internazionali

medvedev finale internazionali

medvedev finale internazionali