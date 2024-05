CAFONAL! - LA LOTTA ALL’HIV VAL BENE UN GRAN GALA'. ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA VA IN SCENA UNA MEGA AMMUCCHIATA DEI SOLITI NOTI PER SOSTENERE IL PROGETTO SULLA PREVENZIONE DEL VIRUS, ORGANIZZATA DA ANLAIDS – RISPONDONO ALL'APPELLO DI GIANLUCA DE MARCHI, ALESSIA MARCUZZI, ALBA PARIETTI CON TOYBOY, ELEONORA DANIELE, EMMA MARRONE, MARGHERITA BUY, LUCIA BORGONZONI, GIULIA BEVILACQUA, ALBERTO MATANO E MARITO. POI RIFFA CON CLAUDIA GERINI E SHOW DI MALIKA AYANE…

Estratto dell’articolo di Valentina Venturi per “Il Messaggero - cronaca di Roma”

gianluca de marchi

Ci sono appuntamenti che meritano di essere onorati. Come la Charity Dinner di Anlaids Lazio, annuale evento organizzato per raccogliere fondi che finanzino le attività di prevenzione all'infezione da HIV, di lotta all'Aids e di sostegno alle persone con HIV. Un'occasione in cui crede fermamente l'artefice e promotore della serata Gianluca De Marchi, Presidente di Anlaids Lazio e CEO di Urban Vision Group e a conferma dell'importanza dell'azione sul territorio, ieri oltre trecento invitati hanno preso parte alla serata di gala.

claudia gerini gianluca de marchi alessia marcuzzi. (3)

Sulle scale della Gnam - Galleria Nazionale di Arte Moderna oltre ai simbolici leoni ad accoglierne l'arrivo degli ospiti c'erano ripetuti flash fotografici. Una sequenza infinita di volti noti si sono succeduti tra cui le attrici Cristiana Dell'Anna, Lucrezia Guidone, Sara Lazzaro e Vittoria Puccini. Margherita Buy era discreta e sorridente, mentre Malika Ayane entrava etera in total black, scelta di look condivisa anche da Michela Giraud, Francesca Valtorta, Giulia Bevilacqua e Alba Parietti; Alessia Marcuzzi invece ha optato per un tailleur bianco, come anche Myrta Merlino arrivata con l'amato Marco Tardelli.

malika ayane (5)

Entravano Mattia Carrano di "Prisma", Beatrice Grannò, Emma Marrone, Renata Cristina Mazzantini direttrice della Gnam, Stefano Rapone e Federico Palmaroli, Michele Bravi, Giacomo Ferrara, Martin Castrogiovanni e gli interpreti di "Io Capitano" Seydou Sar e Moustapha Fall. Vanessa Bozzacchi e Manuele D'Oppido ideatori della "Fondazione Mente" salutavano Eleonora Daniele, mentre si fermavano davanti ai fotografi anche Vittoria Schisano e Ivan Cotroneo, Ludovica Bizzaglia in abito rosso, Rocco Fasano, Cristiano Caccamo, Claudia Gerini, Elena Santarelli e Alberto Matano; Roberto D'Agostino arrivava con la moglie Anna Beatrice Federici.

Nella sala tavoli circolari per rendere il più possibile conviviale e sentito l'happening. Durante la cena si è svolta l'asta di beneficenza il cui ricavato finanzia fondamentali attività e progetti: in Italia sono oltre 150.000 le persone con HIV e più di 10.000 non sanno di averlo.[…]

anna beatrice federici roberto d'agostino (4) claudia gerini gianluca de marchi alessia marcuzzi (1) eleonora daniele emma marrone gianluca de marchi (4) eleonora daniele (3) emma marrone andrew howe fabrizio lucci vittoria puccini (2) aleessia marcuzzi (2) alberto matano alba parietti fabio adami elena santarelli alba parietti fabio adami alba parietti andrew howe alba parietti fabio adami (3) alba parietti fabio adami elena santarelli (2) alba parietti fabio adami elena santarelli (3) alessia marcuzzi (3) claudia gerini elena santarelli (2) claudia potenza cristiana deell'anna domenico chiarello claudia potenza (2) beatrice granno' (2) beatrice granno' claudia gerini (2) cristiano caccamo domenico chiarello claudia potenza elena santarelli (3) emma marrone (3) eleonora daniele (2) federico palmaroli franceesca valtorta (6) fabrizio lucci vittoria puccini federico palmaroli gianluca de marchi emma marrone (2) francesca valtorta (2) eleonora daniele foto mezzelani gmt33 lucrezia guidone francesca valtorta gala' anlaids (2) gala' anlaids giampaolo montali giulia bevilacqua (2) giulia bevilacqua (3) giulia bevilacqua (4) giulia bevilacqua (5) giulia bevilacqua ivan cotroneo vittoria schisano (2) ivan cotroneo vittoria schisano lucia borgonzoni lucrezia guidone (2) lucrezia guidone (3) ludovica bizzaglia malika ayane (2) malika ayane (3) margherita buy gianluca de marchi malika ayane margherita buy (2) margherita buy martin castrogiovanni (2) gianpaolo montali foto mezzelani gmt74 martin castrogiovanni mattia carrano michela giraud (2) michela giraud (3) michele alouique carlotta antonelli michele bravi (2) michele bravi moustapha fall seydou sarr myrta merlino marco tardelli (2) paola spineetti franceesca valtorta riccardo mannino alberto matano (2) roberto coin (2) roberto coin roberto d'agostino rosa diletta rossi (3) rosa diletta rossi rosanna evan gianluca de marchi rita bellagamba sara drago (2) sara drago sara lazzaro (2) sara serraiocco simone baldasseroni (2) simone baldasseroni stefano rapone michela giraud ugo brachetti peretti valentina palumbo elena santarelli vaneessa bozzacchi mattia carrano vittoria puccini gianluca de marchi vittoria puccini vittoria schisano ivan cotroneo vittoria schisano alba parietti fabio adami foto mezzelani gmt84 alba parietti fabio adami foto mezzelani gmt85 alberto matano foto mezzelani gmt95 alessia marcuzzi foto mezzelani gmt16 andrew howe foto mezzelani gmt19 liliana frattini passi e stefano cetaldi foto mezzelani gmt47 lucrezia fiannaca liliana frattini passi teresa spada foto mezzelani gmt49 lucrezia fiannaca liliana frattini passi teresa spada foto mezzelani gmt52 malika ayane foto mezzelani gmt39 malika ayane foto mezzelani gmt40 malika ayane foto mezzelani gmt41 ugo maria brachetti peretti foto mezzelani gmt25 giulia bevilacqua claudia gerini valentina romani foto mezzelani gmt78 vittoria schisano foto mezzelani gmt94 claudia gerini gianluca de marchi alessia marcuzzi gianluca de marchi (1) malika ayane (6) giulia bevilacqua claudia gerini (1) claudia gerini alberto matano (2) claudia gerini alessia marcuzzi (7) claudia gerini gianluca de marchi (2) claudia gerini gianluca de marchi alessia marcuzzi. (1)