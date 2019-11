Da Circo Massimo - Radio Capital

"Il calcio è il riflesso della vita sociale, della storia e della civiltà di un paese. Purtroppo non scordiamoci che questo è uno dei paesi più corrotti d'Europa, in cui ci sono 4-5 mafie e in cui si cercano sempre scorciatoie per vincere. Le frange più delinquenziali, più violente, sono state ingaggiate dalla società per vincere in qualsiasi modo. Abbiamo disconosciuto tutti i valori, non solo nel calcio ma anche nella vita. Il nostro paese non è solo in crisi economica ma anche in crisi morale e culturale. È un paese che disconosce regole e valori. È un fatto culturale e non si risolve facilmente": a Circo Massimo, su Radio Capital, Arrigo Sacchi commenta così i buu razzisti a Mario Balotelli da parte della curva del Verona.

"Molti ultras sono sovvenzionati dai club", ricorda l'ex ct della nazionale, "E so che sono organizzati in modo delinquenziale. Succede di tutto, con il benestare di tutti. Anche dei politici". Un politico come Salvini, che parla in un certo modo dei migranti e che in passato è stato ripreso mentre cantava cori contro i napoletani, sdogana ancora di più certi comportamenti dei tifosi? "Sì", risponde Sacchi, "Come i mass media hanno paura di perdere audience, i politici hanno paura di perdere voti. È una gara a chi è più opportunista".

Sacchi ricorda che episodi del genere c'erano anche anni fa: "Si è generato questo fenomeno non solo con giocatori di colore: mi ricordo giocatori e allenatori che sono stati insolentiti per tutta la partita. A me a Verona tirarono le monetine. E nessuno ha mai detto nulla". "Mi spieghino perché le curve sono dei porti franchi", continua, "Anche molti dirigenti sono collusi. In passato si diceva di un allenatore che quando faceva i contratti voleva 200 biglietti per le curve... sono rapporti che disconoscono i meriti, come spesso, fortunatamente non sempre, succede in questo paese".

Sacchi non ha dubbi su quale può essere la soluzione: "Bisogna cominciare a pulire le curve. Tanto si conoscono quali sono le persone meno affidabili, e uso un eufemismo. E gli impediscano veramente di venire allo stadio, come hanno fatto in Spagna: lì hanno risolto il problema degli ultras non facendoli più entrare".

