23 ott 2019 16:18

SALAH E PEPE – IN EGITTO I FONDAMENTALISTI ISLAMICI INSORGONO PER LE FOTO DELL’ATTACCANTE DEL LIVERPOOL CON LA MODELLA ALESSANDRA AMBROSIO PER IL "GQ" MEDIORIENTALE: "SCATTI OSCENI” - LE IMMAGINI PAIONO FRUTTO DI UN NORMALE SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CELEBRARE SALAH QUALE UOMO DELL'ANNO (È IN CORSA PER IL PALLONE D'ORO), MA…