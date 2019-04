IL SALTO DEL “QUAGLIA” – MEGLIO DI CR7, LEWANDOWSKI E SUAREZ: QUAGLIARELLA ORA TALLONA MESSI E MBAPPÉ NELLA CLASSIFICA DELLA ‘SCARPA D'ORO’ – IL GOL NEL DERBY SPINGE L’ATTACCANTE DORIANO NELL’EMPIREO DEI BOMBER D'EUROPA: “GIORNATA INDIMENTICABILE. L'EUROPA? CI DOBBIAMO CREDERE” - VIDEO

Da ansa.it

Fabio Quagliarella meglio di Cristano Ronaldo, Robert Lewandowki, polacco del Bayern Monaco, e Luis Suarez, centravanti uruguagio del Barcellona. Davanti a lui solo Leo Messi e il campione del mondo del PSG, Kylian Mbappé. Così recita la classifica della Scarpa d'Oro, in base alle reti realizzare nei rispettivi campionati fino a questo momento. La graduatoria è guidata da Messi, con 66 punti, segue Mbappé a 54, quindi Quagliarella a 44. Alle sue spalle, al quarto posto, Lewandowski e Piatek con 42.

Duvan Zapata dell'Atalanta è a quota 40, come Suarez, mentre all'ottavo posto c'è il senegalese con cittadinanza ivoriana Mbaye Diagne del Galatasaray ma con un passato in Italia, fra Brandizzo (Torino), Bra (Cuneo) e Juventus, dove però non ha mai giocato. Cristiano Ronaldo chiude la top ten della Scarpa d'Oro con 38 punti, gli stessi dell'argentino Sergio Aguero del Manchester City e di Nicola Pépé, ivoriano del Lilla, ieri a segno contro il Paris Saint-Germain nel clamoroso 5-1 dello stadio Pierre Mauroy.

QUAGLIARELLA RINGRAZIA I TIFOSI: «GIORNATA INDIMENTICABILE»

Paolo Priolo per www.sampnews24.com

La Sampdoria si afferma ancora una volta come prima squadra della città e batte il Genoa nel Derby della Lanterna per 2-0. Non poteva tra i marcatori Fabio Quagliarella, che oggi ha trasformato l’ennesimo rigore della stagione e siglato il raddoppio dei blucerchiati ai danni del Grifone: «E’ stata una bellissima giornata – ha esordito ai microfoni di Sky Sport – ringrazio questo pubblico per farmi vivere giornate così. Devo ringraziare tutti, ho la fortuna di poter disputare queste partite, poi oggi è andata benissimo: ho fatto gol, assist, e potevo pure fare il 3-0 ma Radu ha fatto una gran parata. Giornata indimenticabile».

La corsa all’Europa potrebbe veder tornare la Sampdoria protagonista: «Dobbiamo continuare così, sembrano frasi fatte ma è così. Ogni volta che tentiamo il salto di qualità, ci fermiamo: è lì che dobbiamo crescere, sotto l’aspetto mentale, ma ci dobbiamo credere. Da domani si pensa alla prossima gara, ora godiamoci questa festa con i tifosi. Io capocannoniere? Il campionato è ancora lungo – ricorda Quagliarella – insieme a me ci sono grandi attaccanti quindi sarà bello e affascinante fino alla fine. Il saluto finale? Sentivo fare “Ohhh” e non capivo se c’era la squadra dietro: ho visto che ero da solo e ho pensato che fosse per me. Ed effettivamente lo era. Sono emozioni che ti porti per sempre dentro. Futuro? Io l’ho sempre detto – conclude – se non mi cacciano resto qui».

