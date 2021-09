16 set 2021 13:58

SALUTAME DONNARUMMA, AL MILAN SO' TUTTI PAZZI PER MAIGNAN – NONOSTANTE I TRE GOL SUBITI CONTRO IL LIVERPOOL, IL PORTIERE FRANCESE È STATO ELETTO COME IL MIGLIORE IN CAMPO DEI ROSSONERI, METTENDOSI IN MOSTRA CON LE PARATE SUL RIGORE DI SALAH E LA RIBATTUTA DI DIOGO JOTA – "GAZZETTA": “MIKE CARICA, MOTIVA I COMPAGNI, SI FA SENTIRE SUI CALCI PIAZZATI E PROVA AD ACCENDERE LA LUCE” – L’EX LILLE STA RIUSCENDO A FAR DIMENTICARE IN FRETTA DI GIGIO DONNARUMMA, RIMASTO IN PANCHINA CONTRO IL BRUGES… - VIDEO