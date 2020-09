STOP AGLI SPOT – ANCHE FACEBOOK ALLA FINE CEDE E VIETA LE PUBBLICITÀ POLITICHE NELLA SETTIMANA PRIMA DELLE ELEZIONI AMERICANE. MA IL VERO PROBLEMA ARRIVERÀ DOPO: SE TRUMP CONTESTA IL RISULTATO IN CASO DI SCONFITTA O CHIEDE IL RICONTEGGIO SUI SOCIAL SI SCATENERÀ IL CAOS. NON A CASO FBI E LA CIA HANNO GIÀ AVVERTITO ZUCKERBERG E GLI ALTRI SOCIAL: “PREPARATEVI IN ANTICIPO”