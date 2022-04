19 apr 2022 17:01

SALUTI E BEZOS AD AGNELLI - SAPETE DOV'ERA LAPO ELKANN MENTRE TWITTAVA SILURI CONTRO ALLEGRI COME UN QUALSIASI TIFOSO DELLA JUVE IMBESTIALITO PER IL NON-GIOCO SNERVANTE DI "ACCIUGHINA"? IN BARCA CON JEFF BEZOS IN PORTOGALLO, E CHISSÀ SE I DUE HANNO PARLATO DI AFFARI BIANCONERI - MADRON TWEET: "SIA MAI CHE MR. AMAZON…" - QUALCOSA STA CAMBIANDO A LIVELLO SOCIETARIO: DEL PIERO INVITATO ALLO STADIO, IL RITORNO DI CALVO, LAPO SEMPRE PIÙ SCATENATO…