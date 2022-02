Da canalesassuolo.it

La situazione in Ucraina continua ad essere sempre più difficoltosa. Roberto De Zerbi è ancora a Kiev in cerca di una soluzione e in una nota vocale mandata a Fabio Caressa ha cercato di spiegare quali sono i problemi che stanno affrontando in questo momento. Ecco le sue parole: “Siamo ancora qua come eravamo il primo giorno. Siamo chiusi in hotel e non c’è modo di andare via: per andare via e farsi due giorni di viaggio, abbiamo anche le nostre macchine, il problema sono le scorte di viveri, di acqua e di benzina.

I viaggi sono di trenta/quaranta/cinquanta ore per arrivare alla frontiera e ci manca solo di rimanere senza benzina al freddo (le temperature sono ancora rigide). Questo è un problema. L’altro problema grosso è che stando qua cominciano a scarseggiare le scorte di acqua e cibo. Abbiamo i figli dei brasiliani ai quali cominciano a mancare latte e pannolini. Stiamo cercando di trovare una soluzione per stare qua giusti. Prima per loro e poi per noi”.