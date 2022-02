SALVATE IL SOLDATO LUKAKU – CONTINUA IL PERIODO NERO DI "BIG ROM" AL CHELSEA: CONTRO IL CRYSTAL PALACE, IL GIGANTE BELGA HA TOCCATO SOLO 7 PALLONI IN 94 MINUTI (RECORD NEGATIVO IN PREMIER) – TUCHEL CERCA DI DIFENDERLO: “FA FATICA A INSERIRSI NEL GIOCO" – IMPAZZANO LE VOCI DI MERCATO: SI PARLA DELL'ATLETICO MADRID O DI UN CLAMOROSO RITORNO ALL’INTER – ADANI: “FINO ALL'ALTRO IERI L'INTER FACEVA UN BEL CALCIO, ORA DEVE RICHIAMARE LUKAKU, MI SEMBRA MOLTO LIMITATIVO...” - VIDEO

1. RECORD NEGATIVO DI LUKAKU E LE PAROLE DI TUCHEL

Estratto dell’articolo da sport.sky.it

I due gol nel Mondiale per Club poi vinto dal Chelsea sembravano poter rappresentare la luce in fondo al tunnel per Romelu Lukaku. Ma nell'ultima partita di Premier League il centravanti belga è tornato a stupire negativamente. Non un impatto esaltante fin qui per l'ex Inter, che con i Blues ha segnato soltanto 5 gol in campionato in 17 presenze (per lui anche 2 reti in Champions e una in FA Cup).

Numeri che preoccupano, ancor di più dopo la prova opaca nell'ultimo match con il Crystal Palace. Nella gara contro la squadra allenata da Patrick Vieira, infatti, Lukaku ha toccato in totale appena 7 palloni, di cui uno in occasione del calcio d'inizio. Un vero e proprio record negativo: 'Big Rom', infatti, è il calciatore ad essere entrato per meno volte in possesso della palla disputando l'intero match dalla stagione 2003/04, ovvero da quando vengono rilevati i dati. Qualcosa di inimmaginabile soltanto pochi mesi fa, quando il Chelsea aveva sborsato la cifra record di 115 milioni di euro per prelevare l'attaccante dall'Inter.

E alla vigilia del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Lille, Thomas Tuchel ha dovuto inevitabilmente affrontare il discorso relativo al suo centravanti. Interrogato sull'utilità di Lukaku per il suo Chelsea, l'allenatore è stato piuttosto chiaro: "Le statistiche sono lì e i dati raccontano che Romelu contro il Palace non era in partita e che fa fatica a inserirsi nel gioco", ha detto l'allenatore.

Che ha comunque poi difeso il belga: "Cosa posso farci? Non lo so - ha proseguito Tuchel -, ma non è stato coinvolto nella partita. Con gli attaccanti a volte è così, se non riescono a trovare gli spazi e a farsi coinvolgere contro una squadra che difende bene può capitare. Non dovrebbe succedere, ovviamente non è ciò che vogliamo noi e non è ciò che vuole Lukaku. Ma non è il momento di ridere di lui o di scherzare su questa cosa, Romelu è sotto i riflettori e noi lo proteggeremo".

[…]

2. LE VOCI SULL’INTER

Paolo Siotto per www.calciomercatoweb.it

Barella e Skriniar per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: dall’Inghilterra arrivano voci di un ritorno in nerazzurro dell’attaccante belgaRomelu Lukaku potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter: queste le voci dall’Inghilterra, anche se la proposta del Chelsea non convincerebbe il club nerazzurro.

L’esperienza londinese di Romelu Lukaku resta deludente. Anche nella sfida contro il Crystal Palace, l’attaccante belga ha deluso le aspettative. Il suo bottino resta di dieci gol e due assist realizzati in ventotto partite. Numeri a parte, tra il centravanti ed il Chelsea non è mai scoccata la scintilla, nonostante l’importante investimento estivo di patron Roman Abramovich.

3. POSSIBILE INTRECCIO JUVE-ATLETICO-CHELSEA

Andrea Dutto per www.juvelive.it

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Elgoldigital’, il futuro di Alvaro Morata in bianconero potrebbe passare tutto da un ex conoscenza del calcio italiano, si parla di Romelu Lukaku all’Atletico Madrid.

Il futuro di Morata incredibilmente connesso a quello di Lukaku. Perché sì, in caso di assalto al belga che nonostante il costo di oltre 100 milioni versato nelle casse dell’Inter non sembra vivere momenti armoniosi a Londra e il suo futuro, quindi, potrebbe ripartire dalla Liga, alla guida del Cholo Simeone.

4. ADANI

Andrea Della Sala per www.fcinter1908.it

L'ex difensore Lele Adani, durante la Bobo Tv, ha parlato dei problemi dell'Inter sconfitta a San Siro dal Sassuolo: "La connessione tra Conte e Lukaku è stata l'arma per il biennio dell'Inter. Fino all'altro ieri l'Inter faceva un bel calcio, ora deve richiamare Lukaku, mi sembra molto limitativo. Ieri ti accorgi che manca Lukaku. L'Inter le ultime partite non le ha mai vinte dominando. Tante volte l'Inter ha trovato la giocata decisiva di altri.”

“Penso che l'Inter dal 9 gennaio in 40 giorni ha giocato partite a livello energetico mentale difficilissime, partite di un certo livello, ieri si è vista una squadra scarica soprattutto all'inizio. Nessuno predica some Brozovic, il sacerdote. È fondamentale, ma se gioca Barella con Gagliardini non devi per forza soccombere. Ci può essere un appannamento, nelle due aree l'Inter sta stentando. Milan benissimo, Inter e Napoli bene, Juve male".

