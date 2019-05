8 mag 2019 15:14

SALVINI-GATTUSO: SCOPPIA LA PACE – IL MINISTRO: “LO INVITO A CENA. BAKAYOKO? NO, LUI NO" - NEI MESI SCORSI IL LEADER LEGHISTA, TIFOSISSIMO DEL MILAN, NON AVEVA RISPARMIATO BORDATE CONTRO IL TECNICO, ORA LANCIA UN SEGNALE DI DISGELO: "IO ADORO GATTUSO. SO CHE LUI HA UN OTTIMO RISTORANTE. MI AUTOINVITO IL 27 MAGGIO. DOPO EUROPEE E CAMPIONATO, COSÌ SIAMO ENTRAMBI PIÙ TRANQUILLI, ANCHE SE NON RAGGIUNGIAMO LA CHAMPIONS"