SANDRO TONALI MANGIA SPAGHETTI, BEVE MORETTI E SI FA PURE QUALCHE PUNTATINA - IL CENTROCAMPISTA DEL NEWCASTLE HA ACCETTATO DI ESSERE AIUTATO PER LA LUDOPATIA - L'EX MILAN HA PIANTO DOPO L’IRRUZIONE DELLA DIGOS A COVERCIANO E LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI INDAGINE SUL SUO CONTO PER LE SCOMMESSE ILLECITE. CHI GLI È VICINO GLI HA INDICATO LA TERAPIA DA SEGUIRE: “È SPAVENTATO, IL COLPO È STATO GROSSO. MA E’ SOLO UN ERRORE DI GIOVENTU’” - IL CORO DEI TIFOSI DEL NEWCASTLE: VIDEO

Monica Colombo per corriere.it

sandro tonali 2

Venticinque giorni fa Sandro Tonali aveva un intero stadio ai suoi piedi: omaggiato da San Siro che lo ha consacrato campione e dai tifosi del Newcastle che gli hanno subito dedicato un coro («He eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates f... Sunderland»: mangia spaghetti, beve Moretti, odia il f... Sunderland). Tutto cancellato. Ieri mattina quando ha fatto ritorno a Milano, dopo una notte insonne a Firenze (lo choc provocato dalla visita della polizia a Coverciano) Sandro ha pianto.

Lo sfogo con gli affetti più cari, l’imbarazzo di essersi reso conto che non avrebbe dovuto cedere a certi «passatempi», che tante volte si esercitano per noia o emulazione di colleghi e che ora rischiano di costargli caro. Ecco perché quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, Sandro pur con imbarazzo ha accettato. Sa di dover risolvere un disagio interiore e affronterà, come gli è stato consigliato da chi gli è vicino, un percorso di recupero. È consapevole di aver violato in qualche modo le regole del gioco, più per leggerezza che con dolo.

ZANIOLO E TONALI

«Errore di gioventù» lo ha derubricato l’entourage che lo pungola e lo protegge al tempo stesso. Ora occorre un segnale di maturità per dimostrare di aver assorbito la lezione: ecco perché Tonali pare pronto a mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere. Il Newcastle, che fra cartellino e ingaggio ha investito 150 milioni sul giocatore, ha mandato un volo privato a prelevare il centrocampista che oggi torna in Inghilterra. Eddie Howe, l’allenatore, lo aspetta: già ieri si era informato sullo stato psicologico dell’ex milanista ed è pronto a dargli una mano per ritrovare la serenità.

nicolo zaniolo sandro tonali

Ieri gli ha inviato un messaggio intriso di affetto. Sandro in un primo momento sarebbe dovuto rientrare a Newcastle nella serata di venerdì ma il giorno di riposo concesso ai giocatori dal club e la necessità di condividere con i familiari qualche ora in più ha ritardato il volo per l’Inghilterra. «È spaventato, il colpo è stato grosso» afferma chi gli sta vicino. Impossibile, oggettivamente, dargli torto.

ZANIOLO E TONALI striscione dei tifosi del newcastle per tonali SANDRO TONALI - NICOLO ZANIOLO - NICOLO FAGIOLI - MEME FEBBRE DA CAVALLO sandro tonali

sandro tonali 1