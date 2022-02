SANREMIX – ANCORA UN DUETTO PIENO DI BOLLORI SAFFICI TRA EMA STOKHOLMA E EMMA: “ADESSO TI MENO CON QUESTE BACCHETTE”. “NON VEDO L’ORA…” - FERILLONA SCATENATA: “STA ANCORA IN VITA ER PORO MORANDI? L’AVETE FATTO ESIBÌ ALLE DUE DELLA MATTINA, GIÀ MOVEVA DE MENO LA MANO, IERI SERA BOCCHEGGIAVA” - MAHMOOD E BLANCO: “UN BACIO IN DIRETTA? VOGLIAMO LIMONARE CON TANTA GENTE SUL PALCO. UN FIGLIO INSIEME? NO, QUELLO ERA UNO SCHERZO". E IN CASO DI VITTORIA… - VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

AMADEUS EX MACHINA – Sabrina Ferilli sul possibile Ama quater a Sanremo: "Ma poi te va de fermatte? Hai detto che te fermi? No, a parte che l'aveva detto anche Mattarella ma vedi puoi dire quello che te pare, poi ci sono cause di forza maggiore che rimettono tutto in discussione”

FORMIDABILI QUEI GIANNI – Sabrina Ferilli on fire in conferenza: “Sta ancora in vita er poro Morandi? L’avete fatto esibì alle due della mattina, come sta? Me sò dimenticata di chiederlo. Poraccio, già moveva de meno la mano, ieri sera boccheggiava…”

RICORDA UN UOMO VA ANCHE PERDONATO – Irama a Rtl 102.5 smentisce scazzi con Gianluca Grignani: “La lite per la scelta della canzone nella serata delle cover? Tutte fake news. Ho letto notizie orribili, mi dispiace. Le persone sono cattive e stupide. In un momento così non mi spiego tutto quest’odio. Noi vogliamo solo divertirci”.

RKOMI C’HA ‘RFISICO (E I COMPLIMENTI DI VASCO) - Dopo le flessioni con Amadeus e l’esibizione a torso nudo arrivano i complimenti di Vasco per il medley dei successi del Blasco nella serata delle cover: "Forza Rkomi. Firmato SkoVa. Kom..plimenti anche ai Calibro 35".

COTTO A PUNTINO – Il giornalista e dj Massimo Cotto scende in campo per difendere Grignani sbeffeggiato sui social dopo l’esibizione con Irama a Sanremo: “Io mi vergognerei. Non se fossi in lui. Se fossi in voi. Siete dei miserabili. Ha più dignità lui nel farsi vedere così, sofferente, esagerato e incerto, che voi nel massacrarlo. Non si distrugge chi non sta bene”. Maurizio Crosetti (Repubblica) rincara: “Tutte queste battute su Grignani, di uomini e purtroppo anche di donne. Che la vita non vi si metta mai di traverso”. Andrea Scanzi (Il Fatto) chiosa: “Resisti, amico fragile. E torna a volare, stavolta sul serio e non più a metà”

EMA VS EMMA – Ancora un duetto pieno di bollori a Radio 2 tra Ema Stokholma e Emma: “Adesso ti meno con queste bacchette”. E la cantante salentina: “Non vedo l’ora…”

POMICIATA DA BRIVIDI – Mahmood e Blanco in una intervista a Whoopsee: “Un bacio in diretta? Lo faremo però di gruppo. Vogliamo limonare con tanta gente sul palco, 10-20 persone". Un figlio insieme? "No, quello era uno scherzo. Questa canzone è già un mezzo parto, ci abbiamo messo diversi mesi per scriverla". La prima reazione in caso di vittoria a Sanremo? "Ci svegliamo tutti sudati”....

