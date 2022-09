SAPETE CHI SONO AARON CIAMMAGLICHELLA, MARCO DELLE MONACHE E WISDOM AMEY? IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO! - I TRE AZZURRI SONO STATI INCLUSI NELLA LISTA DEL "GUARDIAN" DEI 60 GIOCATORI PIÙ INTERESSANTI E TALENTUOSI DEL MONDO - CIAMMAGLICHELLA, ITALO-ETIOPE DEL 2005 (E SOSIA DI SARA GAMA) GIOCA NEL TORINO - WISDOM, NATO A BASSANO DEL GRAPPA DA PADRE TOGOLESE E MAMMA NIGERIANA È STATO IL PIÙ GIOVANE ESORDIENTE DELLA STORIA DELLA SERIE A...

Domenico Marchese per www.repubblica.it

C'è tanta Italia, ma anche tanta Serie A, nella lista dei 60 giovani calciatori più interessanti e talentuosi del mondo, stilata come ogni anno dal Guardian. Nell'elenco dei migliori giovani, sei giocano attualmente nel nostro calcio: i tre italiani Amey del Bologna, Ciammaglichella del Torino e Delle Monache della Sampdoria, terzetto a cui si aggiungono il tedesco Yildiz della Juventus, l'argentino Carboni dell'Inter e il polacco Stalmach del Milan. Speranze per il futuro nate dal lavoro con il settore giovanile, nel caso dei tre azzurri, e con lo scouting internazionale per gli stranieri arrivati in Italia: in tutti i casi cavalli su cui puntare per fisico, tecnica, talento e testa.

PORTOGALLO, RONALDO HA QUATTRO POTENZIALI EREDI

Con tre calciatori inseriti nell'elenco dei migliori 2005 del mondo, l'Italia tiene il passo delle grandi potenze calcistiche. Lo stesso numero di giovani che hanno collezionato Brasile, Francia, Germania, Olanda e Spagna, nutrito schieramento alle spalle di quella che promette di diventare la nazione dominante dei prossimi anni, cioè il Portogallo.

Sono quattro i "figliocci" di Ronaldo inseriti dal Guardian nella lista, a confermare l'enorme qualità della scuola portoghese. A livello di club, invece, è il Bayern Monaco con quattro calciatori a guidare la classifica delle società, seguito da Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona con tre: equamente distribuiti invece in Italia, con Milan, Inter, Juventus, Torino, Sampdoria e Bologna.

CHI È AMEY WISDOM

In ordine di reparto, il primo calciatore italiano nella lista Amey Wisdom, nato a Bassano del Grappa nel 2005 da padre togolese e mamma nigeriana. Prima di essere inserito nella lista del Guardian è stato il più giovane esordiente della storia della Serie A, esordendo a 15 anni 274 giorni il 12 maggio 2021 contro il Genoa. Dopo i primi minuti concessi da Mihajlovic, l'anno successivo il tecnico serbo lo fece esordire per la prima volta da titolare sempre contro il Genoa: può giocare come difensore centrale ma anche terzino destro.

CHI È AARON CIAMMAGLICHELLA

A centrocampo invece è il granata Aaron Ciammaglichella, italo-etiope, il più talentuoso dei giovani 2005 italiani. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, Ciammaglichella è un interno di centrocampo, il più classico dei "box-to-box" capace di interrompere la manovra avversaria ma anche di condurre la transizione sfruttando le sue doti tecniche e la sua rapidità. Un'altra caratteristica è la duttilità, che gli permette di ricoprire diversi ruoli sia offensivi che di copertura.

CHI È MARCO DELLE MONACHE

Completa il terzetto il trequartista/esterno d'attacco Marco Delle Monache, cresciuto nel Pescara, di cui veste ancora la maglia in prestito, ma di proprietà della Sampdoria che l'ha acquistato quest'estate per 1,5 milioni di euro. Il 15 settembre 2021, a 16 anni, ha esordito tra i professionisti in una sfida di Coppa Italia di C contro il Grosseto: sei mesi dopo è arrivato l'esordio in Serie C, con la maglia del Pescara. Trequartista o attaccante esterno, è destro di piede ma ama partire da sinistra.

SERIE A, ALTRI TRE GIOVANI FANNO BEN SPERARE

Se i tre azzurri sono diretta emanazione del lavoro sul settore giovanile, i tre stranieri reclutati raccontano un altro modo di far crescere i talenti di domani, scelta che in ogni caso non esclude necessariamente l'altra. È il caso del giovane attaccante tedesco, ma turco di origini, Kenan Yildiz, arrivato quest'estate alla Juventus dal Bayern Monaco. Di lui si dice un gran bene e le prime partite giocate con il gruppo allenato da Montero hanno confermato le attese.

Promettono bene anche il polacco Dariusz Stalmach, centrocampista del Milan Primavera cresciuto nel Gornik Zabrze, tristemente noto al calcio italiano perché legato alla tragica scomparsa di Gaetano Scirea, e il trequartista argentino dell'Inter, Valentin Carboni, prototipo del fantasista moderno secondo la descrizione fatta dal Guardian: "Alto, trequartista con diverse abilità e una tecnica impeccabile. Ha fiuto per il gol, essendo anche particolarmente pericoloso sulle palle alte". Essere inseriti nella lista non significa necessariamente sfondare nel calcio, ma è un'ottima base per costruire il futuro.

