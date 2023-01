SAPEVATE CHE NEL CALCIO ESISTE IL CARTELLINO BIANCO? - È STATO ASSEGNATO PER LA PRIMA VOLTA IERI, NELLA PARTITA DI COPPA PORTOGHESE DI CALCIO FEMMINILE TRA BENFICA E SPORTING LISBONA E SERVE PER INCENTIVARE AL GIOCO PULITO E RISPETTOSO - LA DIRETTRICE DI GARA HA SVENTOLATO IL CARTELLINO AL PERSONALE MEDICO DI ENTRAMBE LE SQUADRE DOPO CHE… - VIDEO

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada ? pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

Estratto di www.lastampa.it

CARTELLINO BIANCO

[…] Al minuto 45 del match tra Benfica e Sporting Lisbona valevole per la Coppa portoghese di calcio femminile l'arbitra ha estratto un cartellino bianco […] che ha una valenza diametralmente opposta ai fratelli maggiori usati per punire le condotte scorrette. Il cartellino bianco, infatti, si va ad inserire in un programma dello sport portoghese per incentivare al gioco pulito e rispettoso […]. Nel match in questione, il cartellino è stato sventolato in faccia al personale medico di entrambe le squadre: le due equipe hanno soccorso simultaneamente un tifoso che si era sentito male sugli spalti.

