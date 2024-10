SAPORE DI SAINZ - IL PILOTA SPAGNOLO VINCE IL GP DEL MESSICO E LA ROSSA FESTEGGIA IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO DOPO IL PRIMO POSTO DI LECLERC AD AUSTIN - SAINZ, VISIBILMENTE COMMOSSO DOPO LA VITTORIA, HA ANCORA QUATTRO GARE DA CORRERE CON IL "CAVALLINO" E POI SI ACCASERA' ALLA WILLIAMS - MA IL 30ENNE È IN UNA FORMA STRABILIANTE E LEWIS HAMILTON, CHE PRENDERA' IL SUO POSTO NELLA SCUDERIA ITALIANA, E' IN FASE CALANTE...

Ferrari forza cinque. Non succedeva da tanto tempo di festeggiare 5 successi della rossa in una stagione. A calare il pokerissimo per Maranello ci ha pensato un Carlos Sainz in formato extralusso nel Gran Premio del Messico. Un week end perfetto per lo spagnolo che ha messo insieme pole position e vittoria mai in dubbio. […] Ma c’è un dubbio che da ieri attanaglia un po’ tutto il popolo ferrarista. E’ giusto perdere un pilota come Sainz? […]

Una gara che ha rasentato la perfezione in un week end da grande campione. Questo è stato il Gran Premio del Messico vinto in modo trionfale da Carlos Sainz. […] Lo spagnolo ha ingoiato il sorpasso di Verstappen, è andato lungo, è rientrato, ha ceduto la posizione e durante la safety car per l’incidente di Tsunoda, ha meditato la giusta riscossa che si è concretizzata alla ripartenza, al giro 9 con una manovra entusiasmante che non ha lasciato replica all’olandese spiazzato da cotanta decisione e superiorità. Tanto poi da innervosirsi e andare al limite con Norris con tanto di doppia penalità.

Da lì in poi la gara di Sainz è stata una cavalcata trionfale verso la vittoria con un passo impossibile per tutti. […] Voleva un’ultima vittoria con la Ferrari, l’ha ottenuto e ora con 4 gare ancora da correre, l’idea è che quella in Messico possa essere la penultima…

[…] FERRARI E F1: GIUSTO PERDERE UN SAINZ COSÌ? E LA WILLIAMS GONGOLA

La Williams si sfrega le mani. Guardare la gara di ieri spiega ancora meglio il minuto di applausi nella fabbrica di Grove quando James Vowles ha annunciato la sua firma del pilota spagnolo. Carlos Sainz è nel suo momento migliore come pilota. E se la Ferrari, almeno a parole, è convinta della scelta fatta, cioè lasciare andare Sainz per prendere Hamilton. […]

La F1 pure si interroga sul fatto che un pilota come Sainz non sia riuscito a trovare una degna collocazione dopo l’addio alla Ferrari. Nè Mercedes, nè Red Bull ma nemmeno Aston Martin che pure ha preso quel genio di Newey lo hanno preso in considerazione, e dire che Mercedes si affiderà a un esordiente assoluto, seppur di talento come Kimi Antonelli; la Red Bull si ritrova un Perez in versione “paracarro” col contratto rinnovato e Aston Martin un “minus” ma figlio di papà come Lance Stroll. […]

Hill, Herbert, Ralf Schumacher… molti vecchi piloti, e alcuni moderni, non capiscono che la Ferrari si è lasciata scappare un pilota come Carlos, ancora giovane (30 anni), con esperienza in diversi team e motori come la Toro Rosso , Renault, McLaren o Ferrari e un atleta eretto. Con quattro vittorie e sei pole già in F1, nella ‘top 50’ della storia. […]

