agnelli da sarri sarri sarri 21 higuain higuain sarri
SARRI, CHE JUVE SARA’? NELLA LISTA DELLA SPESA DEL TECNICO (CHE NON HA ANCORA FIRMATO) MILINKOVIC E CHIESA, IL TERZINO DEL NAPOLI HYSAJ E LO SPLENDIDO CENTRALE DIFENSIVO DELL'AJAX DE LIGT - RUGANI, DYBALA E HIGUAIN DA RILANCIARE, IN BILICO MANDZUKIC E DOUGLAS COSTA – IL NO A CANCELO: ECCO PERCHE’-
agnelli da sarri sarri sarri 21 higuain higuain sarri
FERMI TUTTI: PAMELA PRATI AVEVA INVENTATO ANCHE IL PADRE! ''ERA UN BALLERINO DI FLAMENCO SPAGNOLO''. MADDECHÉ: ERA UN LATIN LOVER DI OZIERI DETTO ''PESCE MORTO'' - ''CHI'' È ANDATO NEL SUO PAESE D'ORIGINE IN SARDEGNA, DOVE TUTTI CONOSCONO LA SOUBRETTE E LE SUE BELLE SORELLE. MA OCCHIO, ''PESCE MORTO'' È UN'ANTIFRASI: ERA IL ROCCO SIFFREDI DEL PAESE. ''QUANDO LE FOTO DI PAMELA SONO USCITE SU 'PLAYBOY'…''
TOGA TOGA! - LA DIFESA DI FAVA: PALAMARA SOSTENEVA CHE GLI AVEVANO PARLATO DELL'INCHIESTA (TEORICAMENTE SEGRETA) IL PROCURATORE DELL'EPOCA GIUSEPPE PIGNATONE E ANCHE L'AGGIUNTO RODOLFO SABELLI – MARCO LILLO: “NELLA FURIA DI ALCUNI GIORNALISTI DI DARE LA PATENTE DI GIUSTI E DURI SEMPRE E COMUNQUE AI PM AMICI, NON SI FACCIA L'ERRORE DI METTERE ANCHE IL PM FAVA NEL CANESTRO DI QUELLI CHE…”
IL DADO DELLA GLOBALIZZAZIONE È TRATTO – KNORR CHIUDE O NON CHIUDE? SI VA VERSO UN TAGLIO IMPORTANTE DEI LAVORATORI DELLO STORICO IMPIANTO IN PROVINCIA DI VERONA: IL DADO VEGETALE SARÀ PRODOTTO IN PORTOGALLO, DOVE IL LAVORO COSTA MENO, E 76 DEI 161 ADDETTI SARANNO LICENZIATI – LA SOCIETÀ PARLA DI “RAZIONALIZZAZIONE”, MA SECONDO I SINDACATI SI VA VERSO LA CHIUSURA DELL’IMPIANTO
VERRATTI IN CALORE – “CHI” BECCA IL CENTROCAMPISTA DEL PSG E DELLA NAZIONALE A IBIZA (E DOVE SE NO?) CON LA SUA NUOVA, BOMBASTICA FIAMMA JESSICA, PROFESSIONE MODELLA – I DUE SI SONO CONOSCIUTI SEI MESI FA A PARIGI, PER LEI L’EX PESCARA HA LASCIATO LA MADRE DEI SUOI 2 FIGLI – TRA CAREZZE DA VAR E BACI BOLLENTI, LA PASSIONE TRA I DUE SEMBRA TORRIDA… - VIDEO
CAFONALINO – VITTORIO SGARBI MATTATORE AL CIRCOLO DEGLI ESTERI PER LA PRESENTAZIONE DI “AL TAYAR – LA CORRENTE”, IL NUOVO LIBRO DEL DIPLOMATICO DESTRORSO MARIO VATTANI – TRA AMBASCIATORI E MARISELE VARIE, SPUNTANO IL PADRE UMBERTO (EX SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA), PIALUISA BIANCO, MICHELE VIETTI, PAOLA GASSMAN, ANNA FENDI...
PUB PUBICO - IL “NORMAN'S COACH AND HORSES”, UNO DEI PIÙ ANTICHI PUB DI LONDRA, HA OTTENUTO LA LICENZA PER NUDISTI NELLA SPERANZA CHE LA MOSSA RIESCA A SALVARE IL LOCALE DALLA CESSIONE A UNA GROSSA CATENA – I CLIENTI ENTRANO, SI SPOGLIANO E INIZIANO A TRACANNARE BIRRA - “DOPO UN PO’ DIMENTICHI DI ESSERE NUDO…” DICONO GLI AVVENTORI CHE…
QUANTO SE MAGNA IN LUCANIA! - LA BASILICATA È LA REGIONE CON PIÙ OBESI IN ITALIA: IL 53% DEGLI ABITANTI È IN SOVRAPPESO, CONTRO UNA MEDIA NAZIONALE DEL 40 – AL SUD SI ANNASPA SOTTO IL PESO DELLA TAVOLA IMBANDITA, MENTRE AL NORD TUTTI A STECCHETTO: IN TRENTINO SOLO UN ABITANTE SU 4 HA PROBLEMI CON LA BILANCIA…