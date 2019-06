SARRI, CHE JUVE SARA’? NELLA LISTA DELLA SPESA DEL TECNICO (CHE NON HA ANCORA FIRMATO) MILINKOVIC E CHIESA, IL TERZINO DEL NAPOLI HYSAJ E LO SPLENDIDO CENTRALE DIFENSIVO DELL'AJAX DE LIGT - RUGANI, DYBALA E HIGUAIN DA RILANCIARE, IN BILICO MANDZUKIC E DOUGLAS COSTA – IL NO A CANCELO: ECCO PERCHE’

Maurizio Sarri potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico italiano è in pole ma non sono da escludere sorprese. Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe chiedere la conferma di alcuni elementi in bilico come Daniele Rugani e potrebbe chiedere dei rinforzi importanti come Sergej Milinkovic-Savic. Ecco tutti i nomi tra cessioni, acquisti e obiettivi. Da pupillo e intoccabile con Allegri, a possibile partente con Sarri. L'allenatore italiano vorrebbe puntare su...

Mario Mandzukic: in bilico

Da pupillo e intoccabile con Allegri, a possibile partente con Sarri. L'allenatore italiano vorrebbe puntare su un altro numero 9, il Pipita, e potrebbe chiedere la cessione del possente centravanti croato: Mario potrebbe non avere il posto assicurato e potrebbe andare via.

Douglas Costa: in bilico

Passiamo alle possibili partenze. L'esterno offensivo brasiliano potrebbe lasciare la Juventus. Poche presenze in questa stagione ma a non convincere sono stati soprattutto i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il calciatore bianconero potrebbe pagare pegno con la cessione durante il mercato estivo.

Elseid Hysaj

Sarri potrebbe chiedere uno dei suoi fedelissimi ai tempi del Napoli: Elseid Hysaj. Il terzino albanese classe '94 ha lavorato con Sarri a Empoli e anche a Napoli. Il laterale destro e sinistro ha aperto all'addio, Paratici lo stima. Se son rose...

Matthijs de Ligt Il tecnico potrebbe chiedere anche un ulteriore rinforzo al centro della difesa. Il grande sogno condiviso con la dirigenza è quello di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale dell'Ajax vale 70 milioni, piace a mezza Europa e non ha ancora sciolto le riserve sul futuro.

Gonzalo Higuain: da rilanciare Il rapporto tra il Pipita e l'allenatore toscano non si scopre certo oggi. L'allenatore ne ha richiesto l'acquisto al Chelsea, che lo ha accontentato. L'argentino non ha fatto bene in Inghilterra e potrebbe tornare in bianconero. Tutto dipenderà dal nome del nuovo allenatore della Juve

Paulo Dybala: da rilanciare L'attaccante argentino potrebbe rimanere alla Juventus. Il numero 10 ha espresso la sua volontà e l'avvento di Maurizio Sarri potrebbe cambiare gli scenari futuri. La Joya piace a Sarri che potrebbe essere uno dei giocatori da rigenerare e da rilanciare.

IL NO A CANCELO

Da www.ilbianconero.com

Non è solo una questione di soldi e di offerte dall'estero quella che coinvolge la Juventus e Joao Cancelo. A riportarlo, dagli studi di Sky Sport, è Gianluca Di Marzio che ha spiegato il motivo tattico per il quale l'idea di vendere Joao Cancelo è sempre viva in casa bianconera: "La Juventus sta pensando di cedere Cancelo perché Sarri non lo vedrebbe benissimo anche tatticamente. Il terzino portoghese non sa tenere bene la linea in fase difensiva, quei meccanismi per Sarri sono da sempre fondamentali e per questo il portoghese potrebbe partire". Molto, non tutto, dipenderà proprio dal nuovo allenatore.

