SARRI NON LA TOCCA PJANIC – L’ALLENATORE DELLA JUVE SACRIFICA IL REGISTA BOSNIACO, CON CUI I RAPPORTI SONO FREDDI DA TEMPO: DOMANI SERA A BOLOGNA CI SARÀ BETANCUR IN MEZZO AL CENTROCAMPO CON RAMSEY MEZZALA – IL TECNICO DEVE DARE UNA SCOSSA ALLA SQUADRA SPOMPATA DOPO LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA. E PURE A CR7…

Gianluca Oddemimo per “la Stampa”

miralem pjanic 3

Non sarà una rivoluzione, perché questo non è il momento di stravolgere e poi paradossalmente mancano anche gli uomini per cambiare tutto, ma sicuramente è un segnale. Per la squadra, per i tifosi e anche per il mercato. Maurizio Sarri ha deciso di fermare Miralem Pjanic dopo le prime due partite della Juventus, coincise con due prestazioni negative del regista bosniaco.

cristiano ronaldo sarri 1

Domani sera a Bologna, dunque, ci sarà l' uruguaiano Rodrigo Bentancur in mezzo al centrocampo con Aaron Ramsey titolare nel ruolo di mezzala. Non sono escluse altre sorprese per la prima di campionato, utili per dare una scossa ad uno spogliatoio che deve reagire dopo aver perso la Coppa Italia contro il Napoli, ma nella testa del tecnico bianconero - come nelle prove in allenamento - non c' è più Pjanic al centro dell' architettura del gioco.

MEME SU CRISTIANO RONALDO DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI

Un "taglio" figlio delle prove incolori del giocatore e della trattativa che da tempo lo vede mentalmente più a Barcellona che a Torino. Sarri avrebbe già voluto mandare Pjanic in panchina a Roma, nella finale di mercoledì sera persa ai rigori, ma l' infortunio di Khedira nella rifinitura ha stravolto i piani e regalato un posto in prima fila a Pjanic. La sua finale è durata 74 minuti, mentre in semifinale è stato cambiato al 17' della ripresa: due sostituzioni significative ed ora si cambia definitivamente.

Pjanic a riposare e Bentancur in cabina di regia, anche se Khedira resta in infermeria e difficilmente tornerà nuovamente in campo in questa strana stagione, dove ha collezionato appena 977 minuti in 18 presenze.

Tensioni in allenamento

miralem pjanic foto mezzelani gmt

I rapporti tra Pjanic e Sarri erano freddi da tempo. Dopo la sconfitta di Lione, in Champions, c' era stato un primo confronto che aveva portato alla decisione di bocciare il bosniaco nel Derby d' Italia dell' 8 marzo contro l' Inter.

La pandemia ha rinviato ogni discorso, anche perché Pjanic è stato il primo a lasciare l' Italia e poi a rientrare per la ripresa degli allenamenti: in queste settimane, però, non ci sono stati chiarimenti e, anzi, in un allenamento c' è stato anche un momento di tensione tra calciatore e allenatore.

Pesano le differenti visioni tattiche, Pjanic non può garantire 150 palloni giocati a partita, mentre il mercato ha accelerato il divorzio. Lo scambio con il Barça per Arthur è ancora in piedi, anche perché il centrocampista brasiliano si sta convincendo a cambiare aria, e l' obiettivo di Paratici (presente ieri all' allenamento per parlare con tecnico e giocatori) è di chiudere l' affare entro il 30 giugno. Non solo per piazzare una pesante plusvalenza, fondamentale per il bilancio, ma anche per risolvere una situazione sempre più complessa.

CRISTIANO RONALDO DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI

Higuain prova a recuperare La Juve si avvicina alla trappola di Bologna con tante incognite, un tecnico in silenzio (oggi niente conferenza stampa della vigilia) e qualche "buco" nella rosa causa infortuni.

Non pesa solo l' assenza di Higuain nel ruolo di centravanti, anche se Sarri spera di recuperarlo per fargli giocare un tempo, ma anche la mancanza di un' alternativa ad Alex Sandro (fuori un mese).

Toccherà a De Sciglio riciclarsi come terzino sinistro, adattandosi al ruolo e togliendosi in fretta la ruggine accumulata in questi mesi (tre presenze nel 2020, una sola da titolare il 13 febbraio). Mihajlovic può mettere in difficoltà la Juve copiando quel che ha fatto Gattuso in coppa: squadra compatta e ripartenze veloci, potendo sfruttare un' arma insidiosa come l' ex juventino Orsolini su quella fascia.

schermata 2020 06 18 alle 08.48.27 miralem pjanic 2 GONZALO HIGUAIN LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI DYBALA DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI NAPOLI - FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS orsato pjanic inter juve