Da affaritaliani.it

Come i partiti anche le tifoserie sono divise in correnti. Alla Juventus per esempio ne sono nate tre: quelli che ce l’hanno con Sarri; quelli che ce l’hanno con Paratici; e quelli che ce l’hanno con tutti e due. Intanto cresce la schiera dei nostalgici di Allegri. Come scrive Repubblica, sarebbe interessante capire in quale delle tre correnti si colloca Andrea Agnelli. La riflessione sul momento Juve ci sarà da parte del presidente ma i numeri sono dalla parte dell’ex tecnico partenopeo.

Non c’è sul tavolo l’ipotesi di mettere in discussione l’allenatore che comunque resta primo in classifica. Anche se, Massimiliano Allegri è ancora legato alla Juventus fino a giugno, e fine a questo momento ha rifiutato ogni offerta che gli è arrivata. “Ho una sensazione di leggerezza” ha detto Sarri riferendosi ai suoi giocatori. I nodi stanno venendo al pettine e la rosa forse, non si sta mettendo completamente a disposizione del tecnico.

