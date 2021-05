Da “La Repubblica- Roma”

raisport

Se la "voce" del pugilato in tv passa alle vie di fatto. Ieri alle 17.30 è volato un diretto a Rai Sport. La polizia è entrata in redazione per ricostruire la dinamica di una violenta lite tra due giornalisti. Ad avere la peggio C. D. S. trasportato all' ospedale San Pietro con una ferita al naso giudicata guaribile in sette giorni: la voce delle telecronache di pugilato D.N.

gli avrebbe sferrato un diretto in pieno volto al culmine di una discussione nata in una stanza della redazione al centro Rai di Saxa Rubra, alla presenza di almeno altri due colleghi che sono stati ascoltati dalla polizia in qualità di testimoni. C.D.S. è stato dimesso in serata senza gravi conseguenze. Adesso deciderà se denunciare il collega.

saxa rubra

DAVIDE NOVELLI DAVIDE NOVELLI

RAISPORT