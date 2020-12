SAYONARA, TOKYO: SARANNO LE OLIMPIADI PIU’ CARE DI SEMPRE – LA PANDEMIA HA AUMENTATO LE SPESE PER I GIOCHI OLIMPICI: COSTERANNO 16 MILIARDI DI EURO. ANCORA NON SI SA SE SARANNO OLIMPIADI BLINDATE, VACCINATE, CON UN QUARTO DEL PUBBLICO PREVISTO, CON LA QUARANTENA O CON I PERCORSI OBBLIGATI. QUELLO CHE E’ SICURO E' CHE I COSTI LIEVITANO. IL COMITATO ORGANIZZATORE HA AGGIORNATO IL BUDGET DELLA RASSEGNA A CINQUE CERCHI CHE NEL 2013 ERA STIMATO INTORNO AI 7.5 MILIARDI DI EURO…

Giulia Zonca per “la Stampa”

Si può girargli intorno, si può saltarci dentro, persino decidere di ballarci l' hula hoop nella più ottimistica delle previsioni, ma il buco dentro i Cinque Cerchi resta.

Una voragine economica, un foro nel calendario, una lacuna nella stagione che si traduce in preparazioni studiate al dettaglio saltate completamente per aria, in qualificazioni che saranno costrette a cambiare parametri. In Giochi che restano in programma ma con un anno di più che li stravolge. Qualche ragazzino avrà tempo di mettere su i muscoli per sfidare i campioni, qualche leggenda avrà già optato per il ritiro, qualche squalificato troverà la possibilità di tornare dopo aver scontato una pena che avrebbe dovuto privarlo dell' evento più importante e qualche laboratorio troverà sistemi più sofisticati di scovare i bari. Lo sport si muove così velocemente che dodici mesi sono un' eternità.

Ancora non si sa se saranno Olimpiadi blindate, vaccinate, con un quarto del pubblico previsto, con la quarantena o con i percorsi obbligati. C' è un pool di saggi che studia insieme agli scienziati e corregge la rotta ogni giorno. Di certo ci sarà un Villaggio con un' unità di crisi, già pronto a isolare i casi di Covid da monitorare con test quotidiani, a tappeto. Il Giappone spera che si sia ormai tutti immuni perché i sondaggi raccontano di un Paese che non ne vuole più sapere di questi Giochi.

In fase di candidatura gli abitanti di Tokyo hanno dato un sostegno quasi totale, erano felici di riavere il mondo in casa. È già successo, nel 1964, un' edizione trionfale orgogliosamente modellata sul sistema dei treni locali. Era ottobre, scelta sensata, mentre questa volta la cerimonia di apertura è fissata per il 23 di luglio, afa, maratona traslocata a Sapporo per scendere di qualche grado e critiche feroci che ora si sono affievolite: la lunga estate calda potrebbe contribuire a tenere a bada il virus. Le incognite restano talmente tante che è impossibile usare il perfetto sistema dei treni stavolta, nel 2021 servirà essere flessibili e pratici.

Esiste un responsabile della «semplicità», hanno creato un dipartimento per snellire cerimonie e procedure. Impossibile gestire una parata di atleti con le squadre al completo, numero chiuso e tempi ridotti. A prescindere dal numero dei vaccinati. Solo che se tagli quel momento hai già decapitato le emozioni. Via i baci, gli abbracci, le strette di mano, il corpo delle Olimpiadi perde contatto e non se lo può permettere, si sgonfia, anche per questo il livello di popolarità scende. I giapponesi hanno paura di rimettere in circolo un contagio che già si muove libero di suo e anche di sostenere i rischi per un' edizione minore. Il 1964 era il ritorno in società dopo la guerra, un ragazzo nato a Hiroshima nel 1945 ha acceso il braciere. Oggi si studiano nuove mosse per lasciare un segno.

Impensabile reggere un altro rinvio e anche affrontare un' eventuale cancellazione, Tokyo farà quello che non ha mai provato nella storia, improvviserà. O quasi. Studiano le variabili solo che lo scenario si muove in continuazione e si viaggia ormai a fondo perduto. Per stare ai dati ufficiali, siamo a 16 miliardi di spese sostenute, 2, 4 bruciati per correre dietro allo spostamento.

E i numeri calcolati al di fuori del comitato organizzatore lievitano. Saranno le Olimpiadi più care di sempre, bisognerà capire quanto il deficit sarà bilanciato dall' eredità. Dall' efficacia delle infrastrutture, dal fascino degli impianti, dall' idea di sé che Tokyo riuscirà a passare in questi tempi incerti, dalle immagini che l' Olimpiade più imprevedibile di sempre saprà costruire.

Contenere un' Olimpiade è un' operazione assurda. Sono giorni extra large in cui la gente sta in strada, chiunque è sintonizzato sullo stesso appuntamento e ogni angolo della città ospitante propone uno spettacolo, un menu, un dibattito, un incontro a tema. È lo scambio di tutto, dalle spillette dei Paesi partecipanti, 206 per l' esattezza, alle storie tra 11 mila atleti. Lo scambio di vita tra i tifosi di ogni dove, quello di complimenti sul podio e le pacche sulle spalle dei vincitori, le carezze sulla testa di ci ha perso l' occasione, i fiori, le medaglie. Come si costruiscono Giochi in cui è vietato toccarsi? Ognuno dentro il proprio cerchio a immaginarsi come uscire dal buco.

