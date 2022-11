SBAGLIARE E’ UMANO, PERSEVERARE E’ IBANEZ - LA CHIAMATA IN NAZIONALE DEVE AVER CONVINTO IL DIFENSORE BRASILIANO DELLA ROMA DI ESSERE DIVENTATO UN RAFFINATO COSTRUTTORE DI GIOCO. IBANEZ HA PECCATO DI PRESUNZIONE E HA REPLICATO IL COPIONE DEL DERBY DI DUE ANNI FA – L’EX LAZIALE PAOLO NEGRO, CHE CON UNA SUA STORICA AUTORETE CONDANNO’ NEL 2000 I BIANCOCELESTI ALLA SCONFITTA, IRONIZZA: “LA SPAZZA IBANEZ” – DAL MINISTRO ABODI A BEBE VIO, ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA: FOTO BY MEZZELANI

Da ilnapolista.it

La Repubblica scrive del derby capitolino tra Roma e Lazio e del clamoroso errore di Ibanez nella costruzione da dietro, che ha condannato la squadra di Mourinho a subire il primo gol del match.

“Gli antichi greci la chiamavano hybris. È il peccato di tracotanza, l’eccesso di presunzione dell’uomo che sfida il Fato, o gli dei, finendo immancabilmente punito. Roma, che sull’eredità greca ha costruito la propria grandezza, ne ha offerto una rappresentazione plastica nella partita che più di ogni altra la definisce”.

Sull’errore di Ibanez:

“Mourinho, che aveva costruito il suo intero piano di gioco nel non far succedere assolutamente nulla, lo ha visto franare sulla follia del giocatore che più ne identifica lo spirito guerresco. Roger Ibañez ha deciso in un istante che la chiamata del Brasile in nazionale doveva aver fatto di lui un raffinato costruttore di gioco. Un azzardo affrontato come se avesse perso il concetto del rischio, operazione familiare a chi ama gli sport estremi. Avrebbe potuto buttarsi col paracadute Ibañez, invece si è messo a dribblare nella propria area, a pochi metri dal proprio portiere, un signore che si chiama Pedro, 25 titoli in carriera, tra cui Champions, Mondiale ed Europeo”.

“Hybris, dicevamo: la conseguenza è la stata la sua punizione. Il gol di Felipe Anderson, il 3° in un derby, il 2° da quando sostituisce Immobile da centravanti. E ha replicato il copione del derby di due anni fa, quando Ibañez aveva condannato la Roma in modo analogo a un’altra sconfitta”.

L’IRONIA SUL WEB

Da leggo.it

Roger Ibanez protagonista al derby, ma non come aveva sperato. Un errore commesso dal brasiliano nel primo tempo ha regalato la vittoria alla Lazio per 1-0. Nel tentativo di fare un dribbling in area ha perso la palla, regalandola di fatto a Felipe Anderson che ha segnato il gol vittoria. E il difensore, che già in passato era stato decisivo in negativo per la Roma, è diventato così "idolo" dei tifosi biancocelesti.

Ibanez, sui social lo sfottò dei laziali

Ibanez aveva provato ad accendere il derby nelle ore precedenti al match, postando una sua immagine e la scritta: «Pronti per la nostra battaglia». Quel post è rimasto sul profilo del giocatore anche dopo la sconfitta ed è diventato l'appiglio dei tifosi della Lazio per gli sfottò. «Come la spazzi tu nessuno mai», gli scrive un utente. «Mi raccomando non ti abbattere, contiamo su di te anche per il ritorno», gli dice un altro.

«Laziale fracico», commenta secco un tifoso, qualcun altro si limita a un semplice: «Grazie Roger». E tra i commenti social c'è anche quello di Paolo Negro, che come Ibanez aveva deciso in negativo una stracittadina del 2000, passata alla storia per essere stata decisiva nella vittoria del terzo scudetto giallorosso. «La spazza Ibanez», ha commentato l'ex laziale, citando il celebre sfottò che lo riguarda. Tantissimi anche i commenti dei romanisti arrabbiati. «Che ti succede ai derby?», chiede un tifoso. Ma c'è anche chi gli dà una virtuale pacca sulle spalle: «Succede a tutti di sbagliare, non abbatterti».

