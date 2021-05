ANCHE MOURINHO LAVORA IN SMART WORKING: ECCO COME STUDIA A LONDRA SUL COMPUTER I GIOCATORI DELLA ROMA: IL PRIMO AD ESSERE VISIONATO E’… - VIDEO! I TIFOSI GIALLOROSSI IN PREDA A UNA SFRENATA ESALTAZIONE PER L’ARRIVO DI MOU SPERANO IN UNA PRESENTAZIONE ALLA BATISTUTA ALLO STADIO OLIMPICO. IL PORTOGHESE VUOLE L’EX PORTIERE GIALLOROSSO AMELIA NEL SUO STAFF- INTANTO DOMANI SERA C’E’ IL DERBY…