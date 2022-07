SCAZZI ACERBI - MAURIZIO SARRI HA INTERROTTO L'ALLENAMENTO AD AURONZO DI CADORE PER REDARGUIRE I TIFOSI CHE STAVANO CONTESTANDO FRANCESCO ACERBI - IL RAPPORTO TRA IL DIFENSORE E I SUPPORTER DELLA LAZIO È AI MINIMI STORICI DOPO ALCUNE DICHIARAZIONI CHE NON SONO PIACIUTE E QUEL SORRISO MALANDRINO DOPO L'ERRORE CHE HA PORTATO AL GOL DEL MILAN NELL'ULTIMA PARTITA TRA LE DUE SQUADRE… - VIDEO

Così non si fa. Durante l’allenamento ad Auronzo di Cadore, Maurizio Sarri ha interrotto la seduta per andare a redarguire gli ultrà della Lazio che ancora una volta hanno contestato pesantemente Francesco Acerbi, con il quale il rapporto è ormai deteriorato.

Il tecnico non ha accettato il comportamento incivile dei contestatori: di qui, la decisione di avvicinarsi al settore dove c’erano i tifosi più agitati, riprendendoli verbalmente. Incomprensioni nate in tempi lontani, ma di fronte alle quali evidentemente il tempo non è servito per porre rimedio. Si avvicina, quindi, la possibile cessione per il difensore.

