Lorenzo Franculli per www.gazzetta.it

Scintille al termine della partita Croazia-Marocco. Protagonisti l'ex Inter ora al Psg Hakimi e Gianni Infantino. Secondo alcuni testimoni, l'esterno quando ha incrociato il presidente Fifa nel tunnel lo avrebbe fermato e insultato.

TORTI ARBITRALI?

Hakimi avrebbe protestato in modo veemente per l'arbitraggio riservato al Marocco sia nella finalina contro la Croazia sia nella semifinale con la Francia (il rigore negato per fallo di Theo Hernandez su Boufal pare sia stata la recriminazione principale). Ma già in campo, dopo il fischio finale, l'esterno aveva protestato contro l'arbitro per poi essere allontanato di peso dal c.t. del Marocco, Regragui.

