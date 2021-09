LO SCHIAFFO DI CR7 – CHE SERATA PER IL FENOMENO PORTOGHESE CONTRO L’IRLANDA: PRIMA TIRA UN CEFFONE A UN AVVERSARIO, POI SBAGLIA UN RIGORE E INFINE SEGNA UNA DOPPIETTA, CHE GLI PERMETTE DI RAGGIUNGERE IL RECORD DI MIGLIOR MARCATORE NELLE NAZIONALI DI TUTTI I TEMPI! (111 GOL) – “DI TUTTI I RECORD CHE HO INFRANTO NELLA MIA CARRIERA QUESTO PER ME È DAVVERO SPECIALE…” – PRIMA DI CR7, IL DETENTORE PER RETI SEGNATE ERA… - VIDEO

La serata vissuta da Cristiano Ronaldo mercoledì primo settembre è destinata a entrare nella leggenda. La prima, per altro, dopo il passaggio allo United. Il capitano del Portogallo, con una doppietta nel finale, si isola da solo in vetta alla classifica dei migliori marcatori di ogni epoca in nazionale, con 111 gol contro i 109 dell'iraniano Ali Daei. Due reti in sette minuti che valgono la vittoria per 2-1 contro l'Irlanda. Ma prima, a dir poco incandescente, rischia l'espulsione per uno schiaffo a O'Shea e sbaglia un rigore.

CHE NOTTE

È un CR7 parecchio nervoso quello sceso in campo con la maglia del Portogallo contro l'Irlanda, ma alla fine ne esce comunque da eroe grazie ai suoi cari numeri. Oltre ai gol numero 110 e 111 con la maglia del Portogallo (nessuno come lui) anche la soddisfazione di diventare il giocatore europeo con più presenze in nazionale: 180, al pari di Sergio Ramos con la Spagna.

LO SCHIAFFO E LA BEFFA

Ma non mancano le ombre. Nel primo tempo della sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, l'ex giocatore della Juventus reagisce infatti con un gesto di stizza e tira uno schiaffo in volto a un avversario: il difensore Dara O'Shea. Come se non bastasse, subito dopo fallisce un calcio di rigore tirando alla sinistra, con Bazunu che si distende e devia in angolo. Poi, al 45' l'Irlanda passa pure in vantaggio: 1-0 su calcio d'angolo a firma John Egan.

L'EPISODIO

Siamo intorno al quarto d'ora di gioco e dopo una visita al Var, l’arbitro Matej Jug assegna un rigore al Portogallo per un fallo piuttosto goffo di Jeff Hendrick. Ronaldo si candida per calciarlo, ma proprio quando sistema la palla sul dischetto O'Shea la sposta via con il piede. Una provocazione bella e buona, alla quale CR7 reagisce in maniera eccessiva con uno schiaffo al giocatore irlandese. Due gesti sbagliati, col direttore di gara che non tira fuori nessun cartellino.

RISCATTO STORICO

Allo stadio Algarve, tirato a lucido per l'evento, la situazione non si sblocca fino alle battute finali della partita. L'Irlanda sta annusando la vittoria, Cristiano Ronaldo la preda. Non vuole rassegnarsi a vivere una notte così tremenda. Dopo una partita d'assedio solo all'89', quando stacca di testa su un cross di Gonzalo Guedes e segna il pari (1-1), la trama della sua folle serata sembra completa.

Non è così: sette minuti più tardi, al 96' (5 i minuti di recuperi concessi dall'arbitro), realizza allo stesso modo anche la rete della vittoria e dei record. Stavolta a servirlo è l'ex interista Joao Mario, la ciliegina degli sceneggiatori per i tifosi italiani che seguono la sfida. "Record? Certo che so che si tratta di un record - il suo commento a fine partita - Sono davvero contento: un altro riconoscimento per il mio museo".

LE PAROLE DI CR7

All’uomo dei record sembra venire tutto naturale. Anche fare la storia, diventare il miglior marcatore di sempre con la maglia di una nazionale. Niente di che, se ti chiami Cristiano Ronaldo. La doppietta contro l’Irlanda, quella che in 7 minuti, tra l’89’ e il 96’, ha lanciato il Portogallo, l’ha portato a quota 111 gol (in 180 partite, record per un giocatore europeo). “Mi mancava un gol, ne ho fatti due” ha detto soddisfatto.

“Sono ovviamente molto contento di aver segnato i due gol che ci hanno permesso di vincere - ha detto il 36enne, alla prima partita da ex giocatore della Juventus -. Sono ovviamente molto onorato di questo record: è unico, è solo mio. Segnare, dare spettacolo e vincere titoli è la cosa che amo di più. È la mia motivazione, quello che mi spinge a continuare a giocatore a calcio”. CR7 ha anche risposto ad una domanda sul suo ritorno allo United. “Con quest’ultimo contratto che ho firmato ho avuto l’onore di tornare a casa”.

SOCIAL

Finita la partita, CR7 ha raccontato i suoi sentimenti ai suoi 336 milioni di followers su Instagram. “Di tutti i record che ho infranto nella mia carriera, fortunatamente più di qualcuno, questo per me è davvero speciale, uno di quei traguardi di cui andare particolarmente fiero - ha scritto il portoghese -. Prima di tutto, per quanto è speciale per me rappresentare il mio paese, perché so che sto difendendo il Portogallo e mostrando al mondo di che pasta siamo fatti noi portoghesi.”

“E poi per l’impatto che le competizioni per nazionali hanno avuto su di me crescendo, quando guardavo i miei idoli sfidarsi in Mondiali ed Europei con la maglia dei propri paesi. E poi perché, soprattutto perché, segnare 111 gol per il Portogallo significa aver vissuto 111 momenti come questo in Algarve, momenti di unità e felicità per milioni e milioni di cittadini portoghesi in tutto il mondo. Sono loro che ripagano ogni mio sacrificio.”

“Un altro motivo per cui sono particolarmente orgoglioso di questo record è perché Ali Daei aveva alzato l’asticella ad un livello tale che ho pensato che non sarei mai riuscito a raggiungerlo. Congratulazioni allo “Shariar” per aver detenuto questo record per così tanto tempo e per aver mostrato sempre tanto rispetto per me ogni volta che segnavo e mi avvicinavo al suo incredibile primato. Ringrazio il Portogallo, tutti i miei compagni e gli avversari che hanno reso questo viaggio indimenticabile. Continueremo ad incontrarci in campo ancora a lungo. Non intendo chiudere il conto per ora...”

