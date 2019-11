SCHUMACHER IN SELLA AL CAVALLINO! GINA, LA FIGLIA DELL’EX PILOTA DELLA "ROSSA", REGALA SPETTACOLO A FIERACAVALLI A VERONA: MONTA SUL CAVALLO IN TUTA FERRARI. E FINGE PERSINO UN PIT STOP": ''È UN OMAGGIO A MIO PADRE", HA SPIEGATO L'AMAZZONE, DI SOLITO RESTIA A PARLARE DEL PAPÀ E DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

Da repubblica.it

Schumacher al galoppo. Sembra Michael, stessa tuta rossa, stesso sorriso. E invece è Gina, la figlia 22enne del pluricampione del mondo di Formula Uno, da anni bloccato in un letto d'ospedale. Nel corso della 121esima edizione di Fieracavalli a Verona Gina Schumacher ha partecipato agli Elementa Masters Première, una gara di reining (il dressage della monta western) tra le più ricche al mondo. Poi in serata si esibita nel Freestyle, una prova in costume a ritmo di musica.

E lì il colpo di scena: Gina è scesa in campo con la tuta da pilota della Ferrari, una tuta indossata anche dal cavallo, ed ha persino mimato un pit stop. Che in più portava anche un alettone, come fosse un vero bolide di Formula Uno. "È un omaggio a mio padre", ha spiegato l'amazzone, di solito restia a parlare del papà e delle sue condizioni di salute.

