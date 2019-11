SCHWAZER RIPRENDE LA MARCIA. VERSO TOKYO? COLPO DI SCENA: IL MARCIATORE, ORO A PECHINO 2008, CHE SI ERA RITIRATO DOPO LA SQUALIFICA A 8 ANNI INFLITTA NEL 2016 PER LA VICENDA DOPING CHE HA ANCORA STRASCICHI GIUDIZIARI, E’ TORNATO AD ALLENARSI - L'INDAGINE SULL’EVENTUALE MANIPOLAZIONE DEI FLACONI DEL CONTROLLO ANTIDOPING PROCEDE A RILENTO MA IL SOGNO DI SCHWAZER RESTA TOKYO 2020 - PER IL COACH DONATI "BATTERLO SAREBBE DIFFICILE" - VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Marco Bonarrigo per il Corriere della Sera

alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 25

Il penultimo colpo di scena? Un mese fa, quando un giudice a Bolzano dispose una (inedita) raccolta delle urine di 50 atleti-cavia per confrontarle con quelle dell' indagato e valutare l' eventuale manipolazione dei flaconi del controllo antidoping che il 1 gennaio 2016 gli costò 8 anni di squalifica.

Ieri l' ultimissimo: Alex Schwazer «è tornato ad allenarsi per tenere accesa una speranza di tornare alle gare» ha spiegato il mentore Sandro Donati aggiungendo che l' atleta «non intende provocare nessuno».

alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 18

L' indagine avanza a rilento, i magistrati non riescono a capire se qualcuno abbia giocato al marciatore (o a Donati) un brutto scherzo. Con pochi indizi e zero prove, spuntano le cavie. Ben che vada, l' ennesima perizia sarà pronta in primavera. Pure se emergessero elementi clamorosi, marciare in Giappone è improponibile per la «finestra» preventiva di sei mesi dei controlli antidoping sugli atleti al rientro agonistico, controlli cui l' atleta ieri si è dichiarato disponibile da subito.

alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 12

Inusuale anche il comunicato del legale di Schwazer, Gerhard Brandstaetter che diffida le istituzioni sportive «dall' assumersi la responsabilità di impedire all' atleta di partecipare anche ai Giochi di Tokyo». E Parigi 2024? La sanzione sarà comunque scontata, Schwazer avrà 40 anni ma la sua 50 chilometri (vinse l' oro 2008) fuori dal programma agonistico.

alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 17 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 03 SCHWAZER 1 SCHWAZER SCHWAZER DONATI alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 13 SCHWAZER alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 01 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 02 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 14 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 04 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 06 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 09 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 10 alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 16