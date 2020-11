SCIACQUONE DI MARSIGLIA: 12 SCONFITTE DI FILA IN CHAMPIONS PER LA SQUADRA FRANCESE. IL TECNICO VILLAS BOAS: "PRODUCIAMO SOLO MERDA" - CON IL KO DI IERI CONTRO IL PORTO I FRANCESI HANNO EGUAGLIATO IL TRISTE PRIMATO DELL'ANDERLECHT. L'ULTIMO SUCCESSO NEL 2012 CONTRO L'INTER - NON SIAMO ALL’ALTEZZA”, HA COMMENTATO IL CAPITANO MANDANDA… - VIDEO

Alessandro Grandesso per gazzetta.it

marsiglia

Ad un passo da un record. Un record assoluto che però l’unica squadra francese ad aver vinto la Champions vorrebbe forse evitare. Ieri infatti, il Marsiglia ha eguagliato il filotto di dodici sconfitte consecutive in Champions, finora detenuto dall’Anderlecht e che durava dal 2005. Ma contro il Porto, tra una settimana, i vicecampioni di Francia potrebbero fare addirittura 13.

L’ultima vittoria nella competizione regina risale al 2012, contro l’Inter. In panchina c’era Deschamps. Dopo il 3-0 con il Porto, il tecnico Villas Boas non ha usato mezzi termini: “Produciamo solo merda”.

porto marsiglia

Lo Special Two non ha apprezzato la prestazione dei suoi, subito azzannati dalla squadra di Conceiçao con Marega (4’), tramortiti da un rigore del capitano Oliveira (28’), dopo che Payet aveva sparato alto quello del possibile pareggio (10’), e seppelliti dal tris di Diaz (24’ s.t.). Insomma, un disastro, l’ennesimo dopo il drastico 3-0 casalingo con il City, e l’1-0 evitabile sul campo dell’Olympiacos.

Zero gioco e 12 sconfitte in curriculum: “Storico”, titola ironicamente in prima pagina l’Equipe di oggi. “Siamo in Champions, ma facciamo solo merda”, tuona Villas-Boas che tenta di tirarsi fuori, ricordando che in fondo la serie cominciò con un certo Deschamps in panchina.

porto marsiglia

In realtà l’attuale c.t. della Francia, che a Marsiglia riportò dopo un lungo digiuno uno scudetto, 3 coppe di Lega e due supercoppe nazionali, firmò anche l’ultima vittoria in Champions, otto anni fa: 1-0 all’Inter che garantì la qualificazione ai quarti, nonostante la sconfitta al ritorno a San Siro. La prima appunto della lunga serie che potrebbe culminare nel record assoluto tra una settimana. Una sequenza che include le sei gare perse durante l’ultima campagna Champions del 2013, conclusa con zero punti, 14 gol incassati e 5 in attivo.

andre villas boas

Di cui due nelle prime tre gare. Finora invece il Marsiglia non è riuscito ad andare a segno: “Non siamo all’altezza”, ha commentato più sobriamente il capitano Mandanda, portiere rassegnato, dopo la decima partita europea, inclusa l’Europa League, senza vittorie. Mercoledì prossimo, almeno, non ci saranno i tifosi nel Velodrome, chiuso per pandemia.

il tecnico Villas Boas