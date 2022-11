SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - LA BOMBASTICA TIFOSA CROATA RISCHIA L'ARRESTO IN QATAR: ECCO IL MOTIVO - CHE CI FANNO IVANKA TRUMP E JARED KUSHNER INSIEME A MBAPPÉ? - MAXI RISSA SUGLI SPALTI TRA TIFOSI MESSICANI E ARGENTINI - I QATARINI RISPONDONO ALLE PROTESTE DELLA GERMANIA CON DELLE FOTO DI MESUT OZIL - IL PORTIERE DEL MAROCCO VIENE SOSTITUITO DOPO AVER CANTATO L'INNO - IL TIFOSO SAUDITA BIPOLARE. E IN VIETNAM, OLTRE 40MILA PERSONE SI CONNETTONO A UNA DIRETTA YOUTUBE PER VEDERE GERMANIA-GIAPPONE, MA IN REALTÀ… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

La fan croata Ivana Knoll, già nota come la "tifosa più sexy della Coppa del Mondo", manda in tilt il Qatar e le sue severe regole riguardo le donne, che nel Paese che ospita il Mondiale sono ancora poste sotto la "tutela maschile". Il suo servizio fotografico pubblicato su Instagram, in bikini e con un succinto abito che poco lasciava all'immaginazione, ha fatto scalpore nel mondo social, ma potrebbe portare anche a conseguenze "pratiche", anche molto sgradevoli.

LA KNOLL RISCHIA L'ARRESTO

La Knoll rischia l'arresto e la reclusione o come minimo l'interdizione dai luoghi pubblici per aver contravvenuto a quello che in Qatar dall'inizio del Mondiale è diventato una specie di mantra: "Si consiglia a uomini e donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali. Se non si veste in modo modesto, potrebbe essere richiesto di lasciare o negare l'accesso a questi luoghi".

REAZIONI DI DIVERSO TENORE

Non tutti hanno apprezzato la performance della tifosissima croata, soprattutto a livello locale c'è chi si è lamentato per la mancanza di rispetto nei confronti delle tradizioni del Qatar: "Vergognati, rispetta la storia, la cultura e le tradizioni dei Paesi che visiti". Ma c'è anche chi ne ha fatto un'eroina, pronta a sfidare leggi retrograde e afflittive nei confronti delle donne, come denunciato da Amnesty International.

2. MONDIALI: MBAPPÉ UOMO DEL GIORNO, FIGLIA TRUMP FOTO CON LUI

(ANSA) - E' lui l'uomo del giorno, Kylian Mbappé, che a 23 anni sembra non avere più ostacoli davanti a sé. Con una doppietta alla Danimarca ha trascinato i Bleus agli ottavi dopo aver già lasciato il segno nel primo incontro stravinto contro l'Australia.

Dopo la partita, tra i tanti fan che hanno cercato di posare con lui per un selfie, una non ha avuto difficoltà ad ottenerlo, Ivanka Trump, insieme con la sua famiglia. Mbappé è stato protagonista anche ieri, come nel primo match, di un secondo tempo eccezionale, ed ha cambiato la partita, segnando due gol e raggiungendo a 31 reti in nazionale Zinédine Zidane (ma in 61 presenze contro le 108 di Zizou).

Tirato per la maglia da tutti nel dopopartita, ha incontrato Ivanka, figlia di Trump, che era in compagnia del marito Jared Kushner, genero di Trump e suo ex consigliere alla Casa Bianca. Arabella, Joseph e Theodore, i tre figli della coppia, non credevano ai loro occhi quando Mbappé ha regalato loro la sua maglietta del PSG, con dedica.

"E' un onore congratularsi con Kylian Mbappé - ha twittato Ivanka Trump - dopo l'incredibile vittoria della Francia. Kylian, oltre che di un grande talento, è dotato anche di grande gentilezza". La Trump, con la famiglia a Doha, ha già assistito - prima di Francia-Danimarca - a Brasile-Serbia e Portogallo Ghana. (ANSA).

3. MONDIALI QATAR 2022, TIFOSI LOCALI RISPONDONO ALLA GERMANIA: MOSTRATA LA FOTO DI OZIL

Antonio Sepe per www.sportface.it

La protesta della Germania, che prima dell’esordio in Qatar contro il Giappone si è portata la mano davanti alla bocca, non è andata giù ai tifosi locali. Alcune persone hanno infatti risposto per le rime, esibendo sugli spalti dell’Al Bayt Stadium le foto di Mesut Ozil. Quest’ultimo, in passato, aveva infatti accusato la federazione tedesca ed i tifosi di razzismo. Ozil aveva radici turche in quanto figlio di immigrati e non si era sentito accolto nella Nazionale, al punto da dichiarare: “Quando vinciamo sono tedesco, mentre quando perdiamo sono un immigrato“.

Complice la debacle ai Mondiali del 2018, il calciatore aveva finito addirittura per lasciare la Nazionale. I tifosi qatarioti hanno dunque rispedito l’attacco al mittente, come a voler dire alla Germania di fare i conti con il proprio passato prima di criticare gli altri. Chissà se questo botta e risposta proseguirà anche nel terzo match della fase a gironi.

4. BELGIO-MAROCCO, MISTERO BOUNOU: PRIMA CANTA L'INNO, MA POI NON GIOCA

Da www.sport.sky.it

Piccolo mistero prima di Belgio-Marocco che coinvolge Yassine Bounou. Il portiere marocchino del Siviglia, inizialmente scelto nell'undici titolare dal CT Regragui, è stato sostituito prima del fischio d'inizio. Non certo una novità, se non fosse che Bounou era sceso regolarmente in campo con i compagni, ha cantato l'inno nazionale, ma poi ha chiesto il cambio senza neppur cominciare la partita.

Bounou ha accusato un piccolo malore che gli ha causato delle vertigini (come da lui stesso spiegato dopo la partita) e per questo al suo posto ha giocato Munir El Kajoui che ha avuto appena il tempo di fare la foto prematch insieme agli altri compagni di squadra, senza aver fatto un adeguato riscaldamento prima del calcio d'inizio.

BOUNOU: "AVEVO LE VERTIGINI"

"Ho preso delle medicine e prima dell'inizio della partita ho avuto le vertigini. E siccome non volevamo cambiare durante il match, abbiamo preso la decisione giocare la partita con il mio sostituto e grazie a Dio è andato tutto bene. Non ho potuto vedere la partita perché ero in ospedale", ha spiegato alla tv pubblica marocchina Snrt il portiere del Marocco.

"Ho avuto un infortunio durante la partita contro la Croazia (mercoledì scorso finita 0-0, ndr) e lo staff tecnico ha fatto del suo meglio per farmi giocare questa partita. Ho preso le medicine ma prima dell'inizio della partita ho avuto le vertigini". Ai microfoni di BeIN sports, il Ct del Marocco Walid Regragui ha confermato quanto accaduto: "Con la Croazia ha preso una botta, era in forse. Ci abbiamo provato fino all'ultimo, ma dopo il riscaldamento, poco prima della partita, non si è sentito bene e ha avuto l'onestà di lasciare il posto a Munir che oggi ha fatto una grande partita".

Il portiere classe 1989, che gioca in Arabia Saudita con l'Al-Wehda, si è ritrovato in pochi secondi dalla panchina al campo. Titolare del Marocco nel Mondiale 2018, Munir El Kajoui quest'anno era stato designato come dodicesimo alle spalle proprio di Bounou. Il Marocco ha poi vinto la gara, grazie ai gol di Sabiri e di Aboukhlal.

5. ARGENTINA-MESSICO AD ALTA TENSIONE: SCONTRI TRA TIFOSI ALLO STADIO

Da www.calciomercato.com

Argentina-Messico, una sfida ad alta tensione. Già a tre giorni dalla sfida mondiale era salita l'allerta in Qatar, con scontri tra le due tifoserie. Il clima allo stadio Lusail era incandescente e dopo la vittoria dell'Albiceleste con le reti di Messi e Fernandez la tensione è sfociata in nuovi tafferugli sugli spalti: insulti, spintoni e rissa tra alcuni tifosi delle due squadre, come evidenziano le immagini che circolano sui social.

6. VIETNAM, TRUFFA…MONDIALE: IN 40MILA GUARDANO SU YOUTUBE UNA PARTITA SU FIFA PENSANDO FOSSE GERMANIA-GIAPPONE

Da www.ilposticipo.it

Al netto delle polemiche, delle critiche e dei tentativi di boicottaggio, la Coppa del Mondo resta comunque uno degli eventi più visti al mondo. E in qualsiasi parte del globo, anche nei paesi che (come l'Italia) non si sono qualificati alla fase finale, sono in tanti gli appassionati che vogliono vedere le partite che stanno andando in scena in Qatar. Succede però che in alcune nazioni i diritti per le partite non siano stati acquistati o che comunque siano finite nelle mani di broadcaster che li offrono a pagamento. Dunque, c'è chi si mette a cercare tutti i modi (anche quelli poco leciti) pur di assistere ai match. E va anche a finire che 40mila persone guardino una partita...finta.

LA PARTITA...DI FIFA

Lo racconta la testata vietnamita VNExpress, raccontando di come tantissimi utenti siano stati ingannati da un video Youtube che sosteneva di mostrare la diretta di Germania-Giappone. In realtà, però, quello che stava andando in onda era semplicemente un video realizzato su FIFA 23, il celebre videogioco, spacciato per la trasmissione live del match.

"Mi ci è voluto qualche minuto per capire che il video non era quello che diceva di essere. Mi sono accorto che erano immagini di FIFA 23 solo quando ho letto gli altri commenti e ho visto bene i primi piani dei calciatori". A non aiutare gli appassionati, un video particolarmente sfocato, che però in tanti hanno pensato fosse un problema...della loro connessione.

UN MODO PER FARE SOLDI...

Del resto, ingannare così gli utenti significa per chi carica i video guadagnare parecchi soldi. Basterebbe pensare che su uno dei canali che sosteneva di trasmettere Germania-Giappone sono arrivate oltre 40mila persone, che hanno portato una buona monetizzazione al...truffatore. "Bisogna leggere con attenzione prima di rendersi conto che si tratta di simulazioni o commenti sulla partita. Vengono sfruttati eventi importanti per creare trasmissioni live, anche se queste trasmissioni non hanno il contenuto che cercano gli spettatori. E in linea teorica, con partite che durano ore, il proprietario di un canale può guadagnare anche centinaia di dollari con video del genere", spiega un uploader vietnamita. E chissà come è finita la partita su quel canale: avrà vinto il Giappone anche lì?

7. IL TIFOSO FINTO CAMBIA MAGLIA DURANTE POLONIA-ARABIA SAUDITA: FIGURACCIA MONDIALE

Da www.repubblica.it

Stanno facendo il giro dei social network le immagini di un uomo che si sfila la divisa da gioco verde per indossare quella bianca e festeggiare il gol del 2-0 di Lewandowski. La squadra di calcio è come una religione, non si cambia. A meno che non tu sia uno dei tanti tifosi finti pagati dal Qatar per riempire gli stadi e potersi vantare del successo del primo Mondiale in Medio Oriente.

La figuraccia, però, è dietro l'angolo: sono virali sui social network le immagini di un uomo che prima indossa la maglia dell'Arabia Saudita e poi se la sfila per mettersi quella della Polonia. Ed esultare così al gol del 2-0 di Lewandowski. Un invitato in più alla festa della squadra europea, non importa se ha tradito i suoi colori (amati sinceramente? Viene da chiederselo a questo punto): basta che all'esterno vedano quanto ci si diverte a Doha e provino un po' di invidia.

