FIFA MINACCIA GIALLO, NAZIONALI ABBANDONANO FASCIA ONE LOVE

(ANSA) - Stop alla fascia di capitano col cuore arcobaleno e la scritta 'One Love': dall'Inghilterra all'Olanda, le nazionali che avevano annunciato la scelta per i loro capitani fanno marcia indietro dopo la comunicazione Fifa: i giocatori rischiano l' ammonizione. "Siamo a favore dei diritti Lgbt - sostiene una nota Fifa - e sosteniamo la campagna One Love. Ma i capitani da regolamento devono vestire la fascia fornita dalla Fifa: la decisione è anticipare al primo turno la campagna No Discrimination prevista per i quarti". "La decisione Fifa è senza precedentei, siamo delusi", recita la nota congiunta della federazioni che hanno rinunciato (ANSA).

MONDIALI:7 NAZIONALI CONTRO FIFA,'SCELTA SENZA PRECEDENTI'

(ANSA) - "Siamo profondamente frustrati dalla decisione della Fifa, che ritieniamo senza precedenti". E' il duro passaggio del comunicato congiunto, diffuso dalla Football Association, delle nazionali che hanno rinunciato a vestire la fascia di capitano con la scritta 'One Love'. "Avevamo informato a settembre la Fifa del nostro desiderio di usare la fascia per supportare l'inclusione nel calcio. Non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e i nostri tecnici sono delusi: eravamo pronti a pagare le multe, ma la Fifa ha avvisato con grande chiarezza del rischio di sanzioni sportive, alle quali non possiamo esporre i nostri capitani".

MONDIALI: TIFOSI SI LAMENTANO PER ARIA CONDIZIONATA

(ANSA) - Tante sono le lamentele che, da ieri sera all'uscita dallo stadio Al Bayt dopo la partita di apertura Qatar-Ecuador, si sentono a Doha nelle zone frequentate dai tifosi, hotel, fan zone. Non sono da meno parte dei giornalisti, secondo i quali nello stadio a forma di tenda beduina che sorge nel deserto "si moriva di freddo". L'effetto aria condizionata si è avvertito molto poco, secondo altri, dal momento che si trattava della serata comunque meno calda della settimana, con appena 23 gradi all'esterno.

A lamentarsi erano, ieri sera all'uscita dallo stadio, soprattutto i tifosi dell'Ecuador, molto meno abituati dei dirimpettai qatarini all'uso dell'aria condizionata, che funziona sempre al massimo a Doha in qualsiasi luogo chiuso. Degli 8 stadi costruiti o ristrutturati per i Mondiali, l'unico privo di aria condizionata è quello denominato "974" (dal nome del prefisso telefonico del Qatar) che sorge nei quartieri orientali di Doha. Per questo gli organizzatori hanno deciso di far disputare nell'impianto soltanto partite serali.

