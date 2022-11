SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - UN VIDEO CHE RITRAE RIHANNA ALLO STADIO È DIVENTATO VIRALE MA E' UNA "DOPPIA FREGATURA" - LA MORTE NON PUÒ FERMARE LA PASSIONE: IN ECUADOR SI GUARDA LA PARTITA DURANTE UN FUNERALE - LA SQUADRA GIAPPONESE HA LASCIATO LO SPOGLIATOIO IMMACOLATO E HA FATTO TROVARE DEGLI ORIGAMI COME RINGRAZIAMENTO - IL PRINCIPE SAUDITA PAGA PER LE SPESE MEDICHE DI YASSER AL SHAHRANI, DOPO CHE HA RIPORTATO UNA FRATTURA DI MANDIBOLA - VIDEO

sosia di rihanna ai mondiali1

1. RIHANNA AI MONDIALI IN QATAR FA IMPAZZIRE I SOCIAL: TRIPLA TRUFFA PER MILIONI DI FAN

Da www.lastampa.it

In soli quattro giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar, i media e i social sono stati inondati di contenuti sul più grande evento calcistico. E come spesso accade, quello che può sembrare vero, risulta falso. In questo caso si tratta di una doppia se non tripla fake news. In un video diventato virale su Twitter, si vede la musicista Rihanna partecipare ad una partita con i colori del Brasile disegnati sul collo. L'artista è stata in un primo momento erroneamente identificata come l'influencer brasiliana Priscila Beatrice, che si presenta come sosia della cantante.

priscila beatrice 1

"La brasiliana Priscila Beatrice viene ancora una volta scambiata per Rihanna", recita la didascalia del video in una traduzione in inglese. La frase ha indotto tantissimi a pensare che la sosia stesse in Qatar, in realtà non si tratta dell'influencer ma della vera Rihanna. Tuttavia le immagini risalgono alla finale tra Germania e Brasile del Mondiale 2014. Intanto la notizia è diventata virale finendo su siti web e visualizzata da milioni di utenti.

partita durante funerale ecuador 3

2. I MONDIALI, UNA COSA SERIA: TELEVISORE ACCESO VICINO ALLA BARA DURANTE UN FUNERALE IN ECUADOR

Matteo Murru per www.derbyderbyderby.it

Non poteva iniziare meglio la squadra sudamericana. Batte i padroni di casa con un netto 2-0 grazie al capitano Valencia. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare il video che mostra come in un paese dell’Ecuador, la liturgia funeraria sia stata coadiuvata dalla visione di Qatar-Ecuador.

partita durante funerale ecuador 2

ESEQUIE E PALLONE

Insomma, il video mostra come affianco alla bara sia stata posta una televisione, per non perdere neanche un minuto della compagine di Alfaro. Non era di sicuro un giorno come tutti gli altri, la scomparsa di un familiare getta nello sconforto qualsiasi famiglia, ma a quanto pare, perdere l’esordio della proprio nazionale nel mondiale avrebbe avuto più o meno lo stesso effetto.

nazionale giapponese pulisce lo spogliatoio dopo la partita contro la germania 1

3. PAZZESCO GIAPPONE, SPOGLIATOIO PULITO DOPO LA FESTA E CON ORIGAMI DI PACE E FELICITÀ!

Da www.corrieredellosport.it

Incredibile Giappone. Non solo per la vittoria in campo contro la Germania. I tifosi si sono distinti per aver pulito gli spalti dopo la gara e la festa per la vittoria. Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo lasciando tante persone a bocca aperta. Ma non è finita qui: anche la squadra infatti ha lasciato lo spogliatoio immacolato, dopo una super festa per la vittoria contro i tedeschi.

nazionale giapponese pulisce lo spogliatoio dopo la partita contro la germania 2

GIAPPONE, SPOGLIATOIO IMMACOLATO E CON ORIGAMI

Non è una novità, la nazionale del Giappone ci ha già abituato a cose del genere, ma questa volta i giocatori si sono superati. Oltre ad aver lasciato tutto ordinato e pulito, sul tavolo hanno fatto trovare degli origami di carta a forma di gru: in Giappone la gru è considerata un simbolo di molte cose buone, come la felicità, la pace e una lunga vita.

4. PER AL SHAHRANI FRATTURA DI MANDIBOLA E OSSA FACCIALI: IL RE SAUDITA PAGA IL RICOVERO IN GERMANIA

infortunio yasser al shahrani 4

Da www.gazzetta.it

Un referto medico tutt'altro che positivo, quello riguardo l'infortunio di Yasser Al Shahrani. Il difensore dell'Arabia Saudita era stato vittima di un colpo durissimo nel match contro l'Argentina, con la beffa del "fuoco amico": su di lui era infatti uscito con le ginocchia alte, centrandolo in pieno volto, il portiere Mohammed Al-Owais nel tentativo di presa aerea. E già dalle immagini si era intuita la gravità del ko di Al Shahrani, sostituito al 99' da Al Breik. Il difensore è stato subito trasportato in Germania dove è stato sottoposto ad accertamenti medici. Che hanno evidenziato fratture alla mandibola e alle ossa facciali oltre ad un'emorragia interna.

infortunio yasser al shahrani 7

Dopo l'infortunio al volto subito nei minuti finali della partita contro l'Argentina per uno scontro con il suo portiere, il giocatore dell'Arabia Saudita Al Shahrani ha voluto tranquillizzare i tifosi: "Volevo assicurarvi che la mia salute è buona, le vostre preghiere sono per me e i tifosi della nazionale saudita meritano di vincere". Guarda il video postato sui social

Video Mondiali, Al Shahrani dopo l'infortunio parla dall'ospedale

CUORE DI RE

infortunio yasser al shahrani 6

Secondo i media arabi, per il ricovero e le cure si sarebbe adoperato personalmente il re arabo Mohamed bin Salman che avrebbe pagato il trasporto del giocatore in Germania e l'intervento per la ricostruzione del viso. Il difensore arabo ha poi parlato dall'ospedale rassicurando tutti: "Desidero rassicurare tutti confermando che sto bene e che Dio vi benedica. Pregate per me. Congratulazioni al pubblico saudita per la vittoria, ve lo meritate tutti. Grazie a tutti".

infortunio yasser al shahrani 8

