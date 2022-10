SCONCERTANTE! - DOPO AVER DETTO CHE HAALAND "HA LA FACCIA UN PO' DA SINDROME DI DOWN", MARIO SCONCERTI, TIFOSO E EX DG DELLA FIORENTINA, HA CERCATO DI GIUSTIFICARE L'AGGRESSIONE DI UN TIFOSO INTERISTA ALLO STADIO FRANCHI DA PARTE DI ALCUNI ULTRA' DELLA FIORENTINA: "LA FRUSTRAZIONE È UN'ATTENUANTE. IN QUESTO PAESE ESISTEVA IL DELITTO D'ONORE" (A MARIO, MA CHE STAI A DI'?) - "QUI ERAVAMO SUL CALDO DOPO UNA PARTITA CHE L'INTER DOVEVA GIOCARE IN 10…" - VIDEO

Massimo Falcioni per www.tvblog.it

Fanno discutere le parole di Mario Sconcerti rilasciate a Pressing nell’ambito del commento di Fiorentina-Inter. In studio si discuteva del brutto episodio verificatosi in tribuna a fine partita con un sostenitore nerazzurro, che indossava la maglia della sua squadra del cuore, circondato ed aggredito da un gruppo di tifosi viola.

tifoso inter aggredito allo stadio di firenze 7

Se fino a quel momento il giudizio era stato pressoché omogeneo e tutto incentrato sulla condanna totale dei fatti, il giornalista del Corriere della Sera – di fede fiorentina – è andato decisamente controcorrente: “Ci sono le cosiddette attenuanti”, ha affermato. “Siamo tutti delle persone civili che ogni tanto perdono la testa. Nessuno può dire ammetto la violenza da frustrazione, però ci sono le frustrazioni. La frustrazione è una delle attenuanti”.

Sconcerti ha quindi proseguito il concetto, inserendo il riferimento più contestato: “In questo Paese esisteva il delitto d’onore se tu ammazzavi la donna che ti aveva tradito”. Immediatamente bloccato da Massimo Calligari ( “per fortuna la situazione è cambiata”), Sconcerti ha corretto il tiro: “Per carità, che ce lo dobbiamo dire? Meglio precisarlo”.

sconcerti

L’opinione sull’epilogo del match non è tuttavia mutata: “Qui eravamo a caldo dopo una partita che l’inter doveva giocare in 10. Non si può accusare di inciviltà e fare noi lezioni di civiltà su un avvenimento sportivo discretamente falsato?” A quel punto è stata Monica Bertini a stopparlo: “Mario, ci stanno guardando in tanti. Dobbiamo essere nel nostro piccolo degli esempi e degli educatori. In nessun modo deve minimamente passare l’idea che un briciolo di violenza possa essere giustificata”.

Monito che ha provocato la definitiva irritazione di Sconcerti: “Monica, sembra che il violento sia io se dici cosi. Diciamo che sono dei delinquenti, va meglio? Se chiamate me io difendo casa mia. Voi la accusate e io la difendo. Non ho capito, perché lo chiedete a me. Scusatemi, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Mi state spiegando un’ovvietà”.

