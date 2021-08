SCONCERTI MENA DURO SUL CASO RONALDO: “C'ERA STATO IL TEMPO PER RISOLVERLO PRIMA. ORA PESA SU TUTTO L'AMBIENTE. NON SI PUÒ FAR FINTA DI POTERNE FARE A MENO E POI FARLO GIOCARE NEL FINALE. È UNA CONTRADDIZIONE TECNICA E SOCIETARIA” – LA CONFUSIONE DI ALLEGRI, GLI ERRORI DI SZCZESNY “INCREDIBILI A QUESTI LIVELLI” E LA JUVE CHE TENDE ALLA DISTRAZIONE… - VIDEO

MARIO SCONCERTI per corriere.it

Gli errori di Szczesny hanno cancellato la Juve del primo tempo e mostrato la confusione estiva di Allegri. È stata una partita divisa in due dagli episodi del portiere e quando un portiere sbaglia cancella qualunque gioco sia esistito prima. Ma poco oltre il 60' Allegri aveva sentito che la partita era entrata in una curva e ha rovesciato la squadra. Dal suo classico 4-4-2 è salito al 3-5-2 per tenere palla e rinforzare la difesa, mettendo Danilo a centrocampo e Kulusevski mezzala alta alle spalle di Ronaldo, appena entrato, più Dybala.

La partita è rapidamente scomparsa fino all'errore finale di Szczesny, quasi incredibile a questi livelli. I portieri non sanno nascondere le loro partite incerte, non hanno nessun palleggio in cui rifugiarsi. Cercano di darsi sicurezze finte, tentano numeri, così perdono palloni e prendono gol. Ma la Juve era già entrata in una partita inutile. Allegri ha cercato troppo dalla squadra, l'ha cambiata tutta, negli uomini, nello schema e nel gioco. Ha pensato di avere ancora la sua vecchia Juve, autonoma, interscambiabile, ma questa non lo è, tende alla distrazione, all'individualismo, si porta dietro l'errore peggiore perché nascosto fra i tanti colpi possibili dei fuoriclasse.

Il caso Ronaldo è il primo di questi casi. C'era stato il tempo per risolverlo prima. Ora pesa su tutto l'ambiente. Non si può far finta di poterne fare a meno e poi farlo giocare nel finale. È una contraddizione tecnica e societaria. Restano gli spunti di Dybala e la partita di Cuadrado che continua a essere il migliore. Ma resta anche la vecchia sensazione di vuoto che esisteva già in Pirlo, quei momenti in cui non c'è controllo e tutto entra nelle mani del caso. In sostanza insiste a non esserci il senso profondo della squadra.

Credo che Allegri riuscirà a trovarlo, ma senza più giocare troppo con gli schemi. Peraltro Allegri debuttava con i cinque cambi pandemici. Li ha sbagliati quanto il suo portiere ha sbagliato gli interventi. La Roma ha mostrato un buon debutto di Abraham. Il Napoli ha usato due rigori per tenersi dietro il giovane Venezia. Ma siamo davvero all'inizio, per tutti. Ci si può divertire a dire che dopo otto gare l'Inter è quella che ha giocato meglio.

