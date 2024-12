2 dic 2024 22:54

PER LO SCUDETTO C'E' ANCHE L'ATALANTA! ROMA KO: LA SQUADRA DI GASPERINI CENTRA L’OTTAVA VITTORIA DI FILA IN CAMPIONATO E TORNA A MENO 1 DAL NAPOLI - DECISIVE LE DEVIAZIONI DI CELIK SUL DESTRO DI DE ROON E DI MANCINI SUL COLPO DI TESTA DELL'EX ZANIOLO (FISCHIATISSIMO). PER I GIALLOROSSI È IL QUARTO KO CONSECUTIVO. UNA SQUADRA SENZA FISICITA', PIENA DI GIOCATORINI MEDIOCRI, COSTRUITA MALISSIMO IN ESTATE DAL DUPLEX GHISOLFI-DE ROSSI: RANIERI DEVE FARE UN MIRACOLO PER RIANIMARLA – L’OMAGGIO DEI TIFOSI DELLA ROMA E DEGLI EX COMPAGNI A EDOARDO BOVE