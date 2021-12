SE LO DICE IL MANCIO… "IL MONDIALE? CI SIAMO COMPLICATI LA VITA MA ABBIAMO BUONE POSSIBILITÀ” – IL CT MANCINI VA A VEDERE IL GP DI FI IN ARABIA E METTE NEL MIRINO IL PORTOGALLO DI CR7: “SCAMACCA? ABBIAMO DEI RAGAZZI BRAVI CHE POSSONO CRESCERE. IMMOBILE SEGNA PIÙ DI TUTTI, NELLE ULTIME GARE HA AVUTO PROBLEMI FISICI, SOLO QUESTO”

Da corrieredellosport.it

ROBERTO MANCINI A DUBAI roberto mancini al four season di dubai

Prima la Macedonia e poi, qualora si vincesse, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, saranno loro le avversarie dell'Italia sul cammino per Qatar 2022.

Gli Azzurri si giocheranno il tutto per tutto a marzo nei playoff per i Mondiali, Mancini avrà tempo per studiare al meglio i giocatori da portarsi: "Per il Mondiale ci siamo complicati un po' la vita, vedremo a marzo, non sarà facile ma secondo me abbiamo delle buone possibilità. Scamacca? Abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo" ha spiegato il ct, presente al Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1.

ROBERTO MANCINI CON LA MOGLIE A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI