SE MANCINI AVESSE SCELTO COME RIGORISTA BONUCCI, E NON JORGINHO, SAREMMO GIA’ AI MONDIALI – ALL’OLIMPICO LA JUVE BATTE LA LAZIO CON UNA DOPPIETTA SU RIGORE DI BONUCCI E LA AGGANCIA IN CLASSIFICA - LAPO ESULTA: "GRANDE JUVE. SPETTACOLO!" - IMMOBILE, PREMIATO DA LOTITO PER IL RECORD DI GOL IN MAGLIA BIANCOCELESTE (161) SI COMMUOVE SOTTO LA CURVA NORD. E ANCHE LA MOGLIE SCOPPIA IN LACRIME...

Il confronto diretto fra Sarri ed Allegri si conclude con la terza vittoria esterna in campionato della Juve, dopo La Spezia e il derby: all’Olimpico i bianconeri superano 2-0 la Lazio, match winner Bonucci che batte Reina due volte dal dischetto. Immobile si commuove davanti alle coreografie che l’Olimpico gli dedica ma non è fra i convocati, la Juventus aggancia i biancocelesti in classifica grazie ai tre punti conquistati. Al di là di quel che farà l’Inter, la distanza dal quarto posto (i 25 punti dell’Atalanta, che è già scesa in campo) è di quattro lunghezze.

Ciro Immobile piange e sorride. In una sola parola: emozioni. Non va in campo all'Olimpico per colpa dell'infortunio al polpaccio, ma sul terreno di gioco ci scende lo stesso per essere premiato. Ecco la festa per il record di gol in maglia biancoceleste: 161. Era stata promessa e annunciata giorni fa, al superamento della leggenda Silvio Piola. Stadio quasi tutto esaurito (secondo le normative vigenti), il palcoscenico ideale per omaggiare Ciro il Grande. La Curva Nord gli dedica una gigantografia, Ciro ringrazia e si commuove. Un inchino verso i tifosi, che lo hanno sempre sostenuto e applaudito. In ogni momento. Lo striscione dice tutto: "Benvenuto nella storia".

"Benvenuto nella storia". La curva Nord ha omaggiato Ciro Immobile con una gigantografia e uno striscione pieno di commozione. Con 161 reti segnate, il 31enne bomber della Lazio è diventato il miglior marcatore della storia biancoceleste: superata anche la leggenda Silvio Piola. Prima della sfida contro la Juventus, la società e i tifosi hanno voluto omaggiare il loro attaccante dei record, tanto da farlo scoppiare a piangere.

Come Ciro in campo, anche Jessica Immobile è scoppiata a piangere in tribuna. Troppa la gioia per la moglie dell'attaccante laziale, che ha ripreso il marito durante il giro di campo e ha dedicato una storia su Instagram al commovente momento. Anche se Immobile non sarà della gara a causa dell'infortunio al polpaccio che lo costringe ai box, certamente resterà lo stesso nella storia di questa giornata.

