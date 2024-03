SE MI LASCI TI CANCELO - JOAO CANCELO SVELENA CONTRO PEP GUARDIOLA, SUO EX ALLENATORE AI TEMPI DEL MANCHESTER CITY, CHE LO ACCUSAVA DI ESSERE UN CATTIVO COMPAGNO DI SQUADRA: "DICE BUGIE. QUANDO SONO STATO AGGREDITO E IL GIORNO DOPO GIOCAVO ALL'EMIRATES CONTRO L'ARSENAL, HO LASCIATO MIA MOGLIE E MIA FIGLIA DA SOLE A CASA, TERRORIZZATE. LA GENTE RICORDERÀ SOLO QUELLO CHE HA DETTO GUARDIOLA PERCHÉ È MOLTO PIÙ POTENTE DI ME. PENSO CHE IL CITY SIA STATO UN PO' INGRATO CON ME…"

Estratto dell'articolo di Luca Stamerra per www.eurosport.it

João Cancelo […] ha tirato fuori qualche sassolino dalla scarpa. Qualche macigno in realtà. Al giornale portoghese A Bola, infatti, Cancelo se l'è presa un po' col suo ex allenatore Guardiola, ai tempi del City (Cancelo è ancora di proprietà del City e gioca in prestito al Barcellona), che l'aveva criticato affibbiandogli l'etichetta del cattivo compagno di squadra. […]

"Penso che il Manchester City sia stato un po' ingrato con me, perché sono stato un giocatore molto importante negli anni in cui sono stato lì. Non sono mai venuto meno al mio impegno con la società, con i tifosi e ho sempre dato il massimo."

COSA HA DETTO GUARDIOLA DI ME?

"Sono state dette bugie, per loro non sono mai stato un cattivo compagno di squadra e potete chiedere ad Aké o a Rico Lewis. Non ho nessun complesso di superiorità verso di loro, ma se l'ha detto Guardiola... Quando sono stato aggredito e il giorno dopo giocavo all'Emirates contro l'Arsenal? Sono cose che non si dimenticano, ho lasciato mia moglie e mia figlia da sole a casa, terrorizzate. La gente ricorderà solo quello che ha detto Guardiola perché è molto più potente di me. E quando dice qualcosa, tutti gli credono. […]

