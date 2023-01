SE MI LASCI TI SPUTTANO… E DIVENTO RICCA! - SAPETE QUANTO HA GUADAGNATO SHAKIRA DALLA CANZONE DOVE SE LA PRENDE CON GERARD PIQUÉ E CON LA SUA NUOVA FIAMMA? 2.5 MILIONI DI DOLLARI (IN SOLAMENTE 4 GIORNI) - ANCHE L'EX CALCIATORE DEL BARCELLONA HA GONFIATO IL PORTAFOGLI GRAZIE AL BRANO: DOPO CHE LA POPSTAR HA CANTATO: "HAI SOSTITUITO UNA FERRARI CON UNA TWINGO E UN ROLEX CON UN CASIO", IL "PIQUETON" HA STRETTO ACCORDI COMMERCIALI CON "CASIO" E LA RENAULT - ANCHE L'ITALIA HA AVUTO LA SUA "REVENGE SONG" DI SUCCESSO: "BELLA STRONZA" DI MARCO MASINI… - VIDEO

Shakira è riuscita a dare una svolta economica, inaspettata, al suo tradimento. Con il brano ‘Music Sessions #53’ la cantante ha conquistato le hit internazionali ottenendo un esito monetario a più zeri. […] Shakira non solo ha dato sfogo alla sua rabbia e delusione in musica, ma è riuscita a monetizzare questo stato di animo: la sua canzone, secondo alcuni dati, ha guadagnato in pochi giorni più di 2.500.000 dollari.

El Programa de Ana Rosa, format tv molto popolare in Spagna ha riferito che la canzone di Shakira contro il calciatore ha monetizzato in pochi giorni una cifra inaspettata. […] “In questi quattro giorni, Shakira ha intascato più di 2.500.000 dollari”. Secondo alcuni rumors Shakira sarebbe prossima a fare ulteriori passi contro il calciatore del Barcellona che attualmente sembra voler cogliere tutti i vantaggi dalla situazione.

Shakira criticata dal web: “Sei troppo rancorosa”

Piquè infatti non si è fatto intimorire dalle accuse che la cantante gli ha rivolto. Ha approfittato della situazione e si è mostrato con i due marchi che Shakira ha citato nel testo del suo brano: un Casio e una Twingo. Inoltre Piquè avrebbe ottenuto nuovi sponsor per la realizzazione del suo progetto Kings League. Insomma il calciatore avrebbe accolto in modo positivo l’accuse dell’ex e non sarebbe affatto scosso da tanto clamore mediatico.

