SE NE VA A 83 ANNI FRANCO ZUCCALÀ, STORICO VOLTO DI "NOVANTESIMO MINUTO" - ERA STATO ANCHE REDATTORE DELLA GAZZETTA, MA LA NOTORIETÀ L'AVEVA RAGGIUNTA IN TV CON LA RAI. HA LAVORATO PER “LA DOMENICA SPORTIVA” , “NOVANTESIMO MINUTO”, “IL PROCESSO DEL LUNEDÌ” E IL TG1. NEL 2014 GIANLUIGI BUFFON E CESARE PRANDELLI GLI HANNO CONSEGNATO LA MAGLIA AZZURRA NUMERO 50 PER IL SUO MEZZO SECOLO AL SEGUITO DELLA NAZIONALE...

Da gazzetta.it - Estratti

È scomparso nella notte, all'età di 83 anni, Franco Zuccalà. Originario di Catania, una lunga carriera in Rai, aveva lavorato anche nella redazione romana della Gazzetta dello Sport, oltre a Il Giornale e Tuttosport, dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress.

Nato il 22 settembre 1940, aveva girovagato per oltre 45 anni nel composito universo dei media: giornali, radio e televisione: prima a Telestar e Antenna Sicilia con Pippo Baudo e a Odeon. Ma la notorietà la raggiunse con la Rai con i servizi da inviato per “La Domenica Sportiva” , “Novantesimo Minuto”, “Il Processo del Lunedì” e il Tg1. Inoltre per undici anni ha presentato per la Rai Corporation di New York, un programma bisettimanale (“I temi del calcio”), seguito in tutto il continente americano.

(...) Gli è stata consegnata anche la laurea “Honoris Causa” in “Telecommunication Science” presso la Columbia University di New York; ha vinto importanti premi giornalistici come il “Boccali”, il “Brera”.

MAGLIA AZZURRA— Nel 2014 il portiere Gianluigi Buffon e l’allenatore Cesare Prandelli gli hanno consegnato la maglia azzurra numero 50 per il suo mezzo secolo al seguito della Nazionale. Gli è stata anche attribuita la “Guirlande d’honneur” della Federation Internationale Cinema Television Sportifs per la sua lunga carriera.

