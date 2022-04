SE VI CHIEDETE PERCHÉ LA PREMIER SIA CONSIDERATO IL CAMPIONATO MIGLIORE DEL MONDO, ANDATE A RIVEDERE MANCHESTER CITY-LIVERPOOL - LO SCONTRO TRA GUARDIOLA E KLOPP FINISCE 2-2, LASCIANDO IN EQUILIBRIO LA LOTTA PER IL TITOLO IN INGHILTERRA - LE DUE SQUADRE HANNO DATO SPETTACOLO E HANNO DIMOSTRATO PERCHÉ I DUE ALLENATORI SIANO CONSIDERATI TRA I MIGLIORI DI SEMPRE - I GOL, L'ABBRACCIO TRA GUARDIOLA E KLOPP E IL RINVIO DA BRIVIDI DI EDERSON (L'AVRA' VISTO ALLEGRI?) - VIDEO

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

«A fantastic game for football». La frase più ricorrente dopo questo Manchester City-Liverpool, finito 2-2, dopo una partita aperta fino all'ultimo secondo, è appropriata: è stato un inno al calcio. Due squadre di fuoriclasse, due colossi, due giganti della Premier e due allenatori straordinari hanno prodotto uno show ammirato in tutto il mondo.

L'abbraccio finale di Guardiola e Klopp è una delle immagini che ci porteremo dietro: bisogna ringraziare professionisti di questo livello per l'altissima qualità del loro lavoro. Ai punti avrebbe vinto il Manchester City, vicino al 3-2 nel finale due volte con Mahrez: palo su punizione e conclusione sbagliata un passo da Alisson. Il Liverpool ha però avuto il merito di rialzare due volte la testa e di giocarsela fino all'ultimo.

Voleva vincere per sorpassare i rivali, ma si è dovuto accontentare del pareggio. Al vertice della Premier, tutto come prima: un punto appena separa i due club. Manchester City 74, Liverpool 73 a sette giornate dalla fine. Ci aspetta un altro arrivo in volata, come accadde nel 2019, quando finì a cifre spaziali: City 98, Liverpool 97.

Una lezione di calcio al mondo anche nell'approccio: squadre subito aggressive. Sterling divora l'1-0, ma un minuto dopo, al 5', ecco l'1-0 di De Bruyne. L'azione nasce da una punizione calciata in fretta da Bernardo Silva con l'appoggio al belga: la sassata è deviata da Matip e Alisson non ci arriva.

Guardiola ha scelto un modulo super offensivo: 4-2-1-3. Il Liverpool si rialza in piedi e al 13' c'è l'1-1 di Jota, su assist sublime di Alexander-Arnold: due gol dopo meno di un quarto d'ora, viva la Premier. Il City domina a lungo nel possesso palla, ma i Reds nelle ripartenze creano sempre uno stato di agitazione.

Un brivido attraversa il popolo dell'Etihad quando Ederson gestisce il pallone di piede con un eccesso di disinvoltura: roba da infarto. Tre giocatori monumentali nella banda di Guardiola: Walker serie incredibile di recuperi difensivi , Bernardo Silva e il solito, magnifico De Bruyne. Il belga e Cancelo sfiorano il 2-1, ma il vantaggio matura con Jesus, ispirato da un suggerimento perfetto di Cancelo: la botta del brasiliano, che non segnava in campionato da settembre, abbatte Alisson.

Nella ripresa è subito 2-2, con una ripartenza bruciante dei Reds, un pallone tagliato di Salah e Mané che s' infila nel varco giusto. Bel gol, ma errore collettivo della difesa del City. I campioni d'Inghilterra ricominciano a giocare e al 63', sul lancio in corridoio di De Bruyne, Sterling trova il 3-2: un fuorigioco quasi impercettibile costringe Taylor a annullare la rete.

Il City governa il match: il Liverpool alza il muro e accetta il corpo a corpo.

I cambi incidono poco, anche se nel recupero Mahrez ha due chance per portare il City a più 4 sui Reds. Tutto come prima: il City a caccia del Treble, il Liverpool in corsa su quattro fronti. Sabato prossimo la semifinale di Fa Cup, con il remake tra le due squadre, emetterà un primo verdetto.

Sullo sfondo, la Champions e qui Klopp ha il compito più semplice. Mercoledì, nel ritorno contro il Benfica, la gestione del 3-1 maturato a Lisbona non dovrebbe creare problemi. Il City dovrà invece capitalizzare a Madrid, sempre mercoledì, l'1-0 ottenuto contro l'Atletico di Simeone. In una volata come quella che ci attende, anche i minimi dettagli fanno la differenza. Intanto grazie per lo spettacolo di ieri: questo è calcio.

