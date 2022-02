LA SECONDA VITA DI CHRISTIAN ERIKSEN - IL CALCIATORE È TORNATO A GIOCARE 259 GIORNI DOPO QUEL DANIMARCA-FINLANDIA DOVE SI RITROVÒ PER QUATTRO MINUTI A TERRA PRIVO DI SENSI E COL CUORE CHE AVEVA SMESSO DI BATTERE: L’ESORDIO COL BRENTFORD, IN PREMIER LEAGUE, SEGNA UN UN NUOVO INIZIO - L’EX CENTROCAMPISTA DELL’INTER ORA HA UN DEFIBRILLATORE APPLICATO ADDOSSO PER INTERVENIRE IN CASO DI EMERGENZA: IN ITALIA IN QUESTE CONDIZIONI NON SI PUÒ SVOLGERE UN’ATTIVITÀ AGONISTICA... - VIDEO

Stefano Boldrini per “Il Messaggero”

Il paradiso, dove Christian Eriksen si ritrovò nei quattro minuti in cui il cuore aveva cessato di battere il 12 giugno 2021 durante Danimarca-Finlandia, può attendere: 259 giorni dopo, l'ex giocatore dell'Inter torna in campo, sotto il sole primaverile di Londra, tra gli applausi dei ventimila tifosi presenti allo stadio del Brentford, compresa la pattuglia rumorosa dei fans del Newcastle, rientrati alla base con il 2-0 in tasca.

Eriksen entra in campo al 52': sostituisce Mathias Jensen, che quel sabato terribile di otto mesi fa prese il suo posto. Incredibile, ma vero. E ancora più incredibile che il trentenne calciatore danese possa ricominciare la carriera con un Impantable Cardioverter Defibrillator (ICD) applicato al cuore per intervenire in caso di emergenza.

In Italia in queste condizioni non si può svolgere attività agonistica. In Inghilterra è consentito. Questo giorno è stato preparato con cura, non solo da Eriksen approdato al Brentford il 31 gennaio con un contratto di sei mesi, ma dall'intera macchina del club londinese, tecnica e mediatica.

Thomas Frank, il manager danese alla guida delle Bees dal 2018, ha annunciato appena 24 ore prima la disponibilità dell'ex star di Inter e Tottenham, ma la macchina propagandistica si è messa in moto in anticipo.

Ecco allora il match programme del Brentford con l'immagine di copertina dedicata a Eriksen, maglia numero 21 e barba con qualche filo imbiancato. All'interno, il flashback del calciatore: «Ricordo tutto, tranne quei minuti in cui mi ritrovai in paradiso».

Costretto a chiudere il rapporto con l'Inter lo scorso dicembre, Eriksen ha ripreso a allenarsi con l'Odense, prima di sbarcare a Brentford. «Sono qui per giocare. Non vedo alcun rischio. Con l'ICD non ci sono limiti: si possono correre maratone, o affrontare lunghe distanze a nuoto».

LA LIBERAZIONE

Quando Christian entra in campo, hai davvero la sensazione di assistere a un evento straordinario. Il Brenford, in dieci dall'11' per l'espulsione di Dasilva, sta perdendo 2-0, ma il popolo delle Bees, consapevole di vivere in diretta un momento storico, omaggia il calciatore danese con la standing ovation.

Eriksen si piazza a centrocampo. Invoca subito il pallone. Corricchia. Cerca la posizione giusta. Cerca soprattutto il passo. La condizione fisica non può essere ottimale. Il tocco è sempre morbido, ma per i tempi di gioco serve tempo.

Al fischio finale, Christian saluta tutti, parlotta con l'arbitro Dean, si dirige verso le bandiere danesi e si concede, infine, alle telecamere di Sky: «E' stato un giorno speciale. Il Brentford si è preso cura di me, qui mi hanno davvero aiutato. Allo stadio c'erano tutti: la mia famiglia, i genitori, i bambini e alcuni dottori che mi hanno aiutato nel recupero. Non dimenticherò mai questa giornata, ora però si guarda avanti. Voglio aiutare il Brenftord a restare in Premier».

