11 feb 2020 09:39

IL SECONDO TEMPO DI TOTTI: FONDATE 2 SOCIETÀ DI SCOUTING. LA SCELTA DEI NOMI NON E’ CASUALE... - L'EX CAPITANO DELLA ROMA SI TRASFORMA IN MANAGER PER SCOVARE E ASSISTERE NUOVI TALENTI E CLUB – AD AFFIANCARLO CARLO CANCELLIERI, EX OSSERVATORE DEL CITY, LO STORICO COMMERCIALISTA ADOLFO LEONARDI, L’AGENTE FIFA GIOVANNI DE MONTIS - PRIMI OBIETTIVI: ESPOSITO (INTER) E CHIESA (FIORENTINA)