La prima foto ufficiale è attesissima, intanto sia il nuovo numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner che Anna Kalinskaya nelle ultime ore hanno confermato la loro storia d'amore. "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico" ha dichiarato in conferenza stampa al Roland Garros, a Parigi - dove è impegnato in questi giorni nel torneo del grand Slam - il tennista italiano, quando gli è stato esplicitamente chiesto di confermare la sua relazione con la 25enne collega russa.

E un'ulteriore conferma è arrivata dalla stessa Anna che su esplicita domanda ha risposto con queste parole "Abbiamo iniziato a comunicare quest'anno, ma non vi dirò i dettagli". Eppure, dopo che la prima posizione nella classifica ATP per Sinner è diventata realtà, la Kalinskaya - che il 2 giugno ha dovuto abbandonare il medesimo torneo dopo la sconfitta (a sorpresa) al secondo turno dalla canadese Bianca Andreescu suscitando molte polemiche in Russia, dove è stata accusata di “pensare più a Sinner che al campo” - non aveva pubblicato nulla che celebrasse il traguardo del neo fidanzato. Un silenzio social che è stato rotto nel primo pomeriggio di giovedì 6 giugno quando ha deciso di condividere una nuova Instagram Story.

Una Instagram Story che - ricondividendo un post della pagina girlzzzclub - recita: “Non ti stanchi di stare da sola?” a cui segue una foto-risposta ("Io quando sono sola") che mostra una ragazza a letto, fresca di trattamento beauty (in accappatoio, ha una maschera viso), auricolari, pc portatile aperto (magari su un film) un piatto e un calice di vino bianco. Insomma l'immagine di una ragazza che non si annoia per niente e che, anzi, sembra godersi la vita.

Si tratta di un post dal sapore decisamente ironico, che sembra rispondere sia agli haters, ovvero a tutti quei detrattori (soprattutto russi) che evidentemente vogliono sottolineare il fatto che essere fidanzata con il nuovo numero 1 al mondo di tennis - in questi giorni ultra concentrato sul Roland Garros - le comporta molte ore di solitudine. Lei, mostrando che non soffre (anche se l'immagine si apre a più interpretazioni), indirettamente manda un messaggio anche Jannik: senza di te, non mi annoio. Anzi, me la spasso, non mi dispero.

ANNIK E ANNA GIÀ INSIEME A MADRID?

(…) A svelare qualcosa in più su questa nuova relazione ci ha pensato l'atleta russa Erika Andreeva, che ha svelato come nell'ambiente la storia tra Sinner e Anna Kalinskaya fosse già nota da tempo, ben prima dell'annuncio ufficiale. Proprio in occasione del Roland Garros la giovane tennista, interpellata dai giornalisti a proposito di questa relazione, ha rivelato un recente avvistamento in quel di Madrid, riferitole dalla sorella Mirra Andreeva, anche lei tennista: "Non è stata una sorpresa per me! Perché a Madrid Mirra mi ha detto: 'Non ci crederai, ho visto Anna e Jannik, portavano a spasso il cane insieme'. Quando lui ha detto che uscivano insieme, non siamo rimasti sorpresi".

